Прогноз погоды в Укране: жара возвращается

Жара в Украине отвоевывает свои позиции. На смену грозовым дождям и относительной прохладе снова придет сухая погода и палящее солнце. Об этом свидетельствует прогноз, который сделали синоптики Укргидрометцентра на сегодня, 16 июня.

Наступать жара начнет с востока Украины и постепенно переместится на Север. Уже сегодня сухая и безоблачная погода ожидает жителей Луганской, Харьковской и Сумской областей. Воздух тут может днем прогреться сразу до 32 градусов.

Остальные регионы хоть и будут в плену жары, но вероятность грозы, а значит и временной прохлады, там еще достаточно высока. Например, в центральных регионах может быть до +28. Но зонтик все же дома лучше не забывать. Центральные регионы также остаются в эпицентре гроз. Ветер будет восточным и достаточно сильным - местами до 12 метров в секунду.

Немного прохладнее может быть на Западе Украины. Дневной максимум здесь - это +26. Да и то не везде. Местами может быть около 23-24 градусов тепла. А ночью столбики термометров, и вовсе, могут опуститься до +13. Грозовые тучи могут затянуть небо в любое время суток.





Грозовые дожди немного утихнут ближе к выходным. Да и то не везде. Западные, центральные, а местами и южные регионы периодически будет затягивать тучами, предупредили в Укргидрометцентре.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали, какие напитки лучше не употреблять в жару. Похоже, нас ожидает горячий июнь. Так что это стоит взять себе на заметку.

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