Прогноз погоды в Украине: жара стремится к рекорду

Четверг, 11 июня, для жителей некоторых украинских регионов может превратиться в настоящее испытание. По прогнозам синоптиков, воздух может разгореться до +35. Столь жаркая погода в Украине будет впервые с начала лета.

Лучше всего оставаться днем в помещении жителям Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Они сегодня будут самыми жаркими. Термометры покажут 35 градусов выше нуля. На солнце они будут казаться еще более горячими. При этом рассчитывать на облачность и уж тем более на дождь не стоит.

В целом, именно Восток, Юг и Центр Украины сегодня будут самыми жаркими.

Не намного прохладней будет и на Севере Украины. Здесь днем термометры покажут всего на пару градусов меньше.

А вот Запад Украины погода пощадит немного больше. Здесь солнце будет не столь палящим и разогреет воздух максимум до +30, да и то не везде. Ночью же, и вовсе, может быть достаточно холодно. Например, во Львовской и Черновицкой области температура упадет после захода солнца до 13 градусов тепла.

Как и накануне, есть вероятность, что небо в западных регионах затянут грозовые тучи.





А вот в другие регионы дожди, по прогнозам Укргидрометцентра, могут вернуться уже в субботу.

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