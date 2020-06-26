Прогноз погоды в Украине: жара наступает

В пятницу, 26 июня, Украину накроет жара. Погода будет солнечной и почти безоблачной. Грозовые дожди могут пройти лишь в нескольких регионах. Такой прогноз сделали синоптики украинского Гидрометцентра.

Впервые за последнюю неделю дожди отступили с Черновицкой области. Именно этот регион один из тех, что больше всего пострадал от сильных паводков. После мощных ливней поднялась вода в местных реках и затопила десятки населенных пунктов. Уже сегодня жители этого региона смогут немного выдохнуть. Погоду синоптики обещают солнечную и сухую, а воздух прогреется до +27.

В то же время, Прикарпатье, где также сотни людей эвакуировали из-за паводка, снова окажется в плену стихии. Здесь все еще высока вероятность грозовых дождей. Ливни также могут накрыть Львовскую область и Закарпатье.

А вот на Севере Украины сегодня будет сухо и солнечно. Ныне это самый жаркий регион. Дневная температура будет на уровне 31 градуса выше нуля. Правда, к ночи она достаточно резко упадет - до +15.

Жарко и почти безоблачно будет и на Востоке, Юге и в Центре Украины. Синоптики обещают до +30. Также без осадков.





К слову, через несколько дней дожди в Украину начнут постепенно возвращаться. Придут они, в том числе, и на восток Украины, где пока осадков было меньше всего.

Ранее "Комментарии" рассказывали, каким, по прогнозам синоптиков, должен быть июль в Украине.

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