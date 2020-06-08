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Прогноз погоды в Украине: воздух накаляется

Июньская жара в Украине сегодня, 8 июня, поднимет столбики термометров до плюс 31

сегодня, 07:50
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: воздух накаляется

После холодного старта июнь, похоже, решил наверстать упущенное. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в понедельник, 8 июня, в Украине будет жарко и почти безоблачно. Дожди пройдут только на Западе страны. 

Именно западные регионы жара пока обходит стороной. И хотя днем там будет достаточно тепло - в некоторых регионах воздух прогреется до +26 - спасать от зноя будут дожди, которые могут затянутся в некоторых районах на весь день. Особенно велика вероятность осадков на Закарпатье. 

Самым жарким украинским регионом сегодня будет Восток. Минимальная температура днем там - плюс 28. Максимальная - плюс 31. Особенно жарко будет в Харькове и Днепре.

Всего на один-два градуса меньше покажут столбики термометров на юге Украины. И лишь в Одессе синоптики Укргидрометцентра прогнозируют днем максимум +25. 

В Центре и на Севере страны также будет жарко и почти безоблачно. В столице Украины - Киеве - воздух разогреется до +29. Ночью максимальная температура - плюс 17.


В ближайшее время украинцы смогут насладиться летней жарой сполна. Ожидать резкого похолодания пока не стоит. А вот дожди частично могут вернуться. Уже в среду грозовые тучи могут затянуть половину страны. Солнечно и сухо будет лишь на Востоке, Юге и частично в Центре Украины. 

Кстати, сегодня в Украине выходной, поэтому с такой погодой можно смело отправляться на пляж. Сколько в целом выходных ожидает украинцев в июне "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1
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