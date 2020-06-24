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Прогноз погоды в Украине: последний удар грозы

Сегодня, 24 июня, грозовые дожди еще накроют всю территорию Украины, но постепенно начнут отступать

сегодня, 06:51
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: последний удар грозы

Погода в Украине сегодня будет переменчивой. Солнце могут вмиг закрыть грозовые тучи, а температура воздуха незначительно упадет. Такой прогноз на среду, 24 июня, сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

После многих дней непрерывной жары долгожданная прохлада придет в северные регионы Украины. Она хоть и не задержится надолго, но перевести дыхание позволит. Дневной максимум в Черниговской, Житомирской и Сумской области синоптики обещают на уровне 24-26 градусов. Такой же температура будет и в украинской столице. 

Заметно похолодает на Западе Украины. Возможно, даже придется порыться в шкафу и достать оттуда теплые вещи. Максимум воздух сегодня прогреется до +23 градусов, да и то не везде. Из-за дождей прохлада будет ощущаться еще больше.

А вот в центральные, южные и восточные регионы Украины снова вернулась сильная жара. Даже несмотря на то, что здесь также могут пройти грозовые дожди, воздух солнце нагреет до 28-30 градусов.  

К слову, грозы сегодня ударят с таким размахом в последний раз. Постепенно грозовые тучи будут покидать территорию Украины. Уже с завтрашнего дня жара начнет окончательно восстанавливать свои права на Востоке, Севере и частично в Центре и на Юге Украины.

Ранее "Комментарии" рассказывали, чего не следует делать со своим автомобилем, когда на улице слишком жарко. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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