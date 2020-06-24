Прогноз погоды в Украине: последний удар грозы

Погода в Украине сегодня будет переменчивой. Солнце могут вмиг закрыть грозовые тучи, а температура воздуха незначительно упадет. Такой прогноз на среду, 24 июня, сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

После многих дней непрерывной жары долгожданная прохлада придет в северные регионы Украины. Она хоть и не задержится надолго, но перевести дыхание позволит. Дневной максимум в Черниговской, Житомирской и Сумской области синоптики обещают на уровне 24-26 градусов. Такой же температура будет и в украинской столице.

Заметно похолодает на Западе Украины. Возможно, даже придется порыться в шкафу и достать оттуда теплые вещи. Максимум воздух сегодня прогреется до +23 градусов, да и то не везде. Из-за дождей прохлада будет ощущаться еще больше.

А вот в центральные, южные и восточные регионы Украины снова вернулась сильная жара. Даже несмотря на то, что здесь также могут пройти грозовые дожди, воздух солнце нагреет до 28-30 градусов.

К слову, грозы сегодня ударят с таким размахом в последний раз. Постепенно грозовые тучи будут покидать территорию Украины. Уже с завтрашнего дня жара начнет окончательно восстанавливать свои права на Востоке, Севере и частично в Центре и на Юге Украины.

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