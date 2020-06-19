Прогноз погоды в Украине: кому ждать гроз, а кто будет изнывать от жары

Погода в Украине в пятницу, 19 июня, будет переменчивой и местами непредсказуемой. Грозовые дожди снова могут ударить с разрушающей силой по Западу страны. В то же время, на Востоке палящее солнце заставит жителей изнывать от жары. Такой прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.

Самыми жаркими в Украине сегодня будут Донецкая, Луганская и Харьковская области. Термометры поднимутся днем до +31. При этом небо будет безоблачным, а рассчитывать хотя бы на небольшой дождик не придется.

Таким же раскаленным воздух днем будет и в Сумской области. И все же, местами здесь могут пройти грозовые дожди.

На остальной территории Украины погода также может быть переменчивой. Жару может в любой момент сменить дождь. Особенно сильными грозы могут быть в западной части Украины. Здесь вероятность того, что тучи затянут небо, самая высокая. Дождями регион заливает не один день, поэтому температура воздуха здесь несколько упала. Скажем, в Черновицкой и Львовской областях дневной максимум будет достигать +24 градусов. А ночью, и вовсе, температура упадет в два раза - до +12.





Июньские грозы пока покидать территорию Украины не собираются. Дожди будут идти, в том числе, и на выходных. Вместе с тем, к началу недели немного уйдет жара, на смену которой придет долгожданная прохлада.

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