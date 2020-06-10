kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9773.84

ETH/USD

244.65

LTC/USD

46.09

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды в Украине: когда отпустит жара
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды в Украине: когда отпустит жара

По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, ожидать прохлады не стоит. Жара будет только усиливаться

сегодня, 06:50
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: когда отпустит жара

Жара, накрывшая Украину, в среду, 10 июня, будет только усиливаться. На большей части Украины синоптики обещают безоблачную и почти безветренную погоду. Соответствующий прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Самым раскаленным сегодня будет Юг Украины. Достаточно жарко будет даже в тени. На Николаевщине и Херсонщине термометры покажут днем +35. Не намного легче придется жителям Кировоградщины, Днепропетровщины и Запорожья. У них воздух разогреется до +34.

Восток Украины также будет во власти палящего солнца. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 30 - 33 градусов со знаком плюс. 

Не стоит рассчитывать на прохладу и жителям украинского севера. Максимальная температура днем здесь - плюс 33. И только к вечеру станет немного легче. Ночью же температура и вовсе упадет до +17.

И пока не добралась жара до западной части Украины. Здесь максимально жаркими будут Волынская область, Хмельницк и Черновцы. Днем синоптики обещают здесь до +28. В остальных регионах на Западе будет на несколько градусов меньше. Однако в любой момент долгожданную прохладу может принести дождь, так как вероятность июньских гроз все еще достаточно высока.


Жара ослаблять хватку в Украине, в целом, пока не собирается. И только ближе к выходным украинцы смогут немного выдохнуть. В Украину вернутся грозы и температура, хоть и не сильно, но все же упадет.

Ранее "Комменатрии" рассказывали о советах, которые пригодятся парам, занимающимся сексом во время жары. Мы уверены, что близость не должна зависеть от погоды. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!