Прогноз погоды в Украине: когда отпустит жара

Жара, накрывшая Украину, в среду, 10 июня, будет только усиливаться. На большей части Украины синоптики обещают безоблачную и почти безветренную погоду. Соответствующий прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.

Самым раскаленным сегодня будет Юг Украины. Достаточно жарко будет даже в тени. На Николаевщине и Херсонщине термометры покажут днем +35. Не намного легче придется жителям Кировоградщины, Днепропетровщины и Запорожья. У них воздух разогреется до +34.

Восток Украины также будет во власти палящего солнца. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 30 - 33 градусов со знаком плюс.

Не стоит рассчитывать на прохладу и жителям украинского севера. Максимальная температура днем здесь - плюс 33. И только к вечеру станет немного легче. Ночью же температура и вовсе упадет до +17.

И пока не добралась жара до западной части Украины. Здесь максимально жаркими будут Волынская область, Хмельницк и Черновцы. Днем синоптики обещают здесь до +28. В остальных регионах на Западе будет на несколько градусов меньше. Однако в любой момент долгожданную прохладу может принести дождь, так как вероятность июньских гроз все еще достаточно высока.





Жара ослаблять хватку в Украине, в целом, пока не собирается. И только ближе к выходным украинцы смогут немного выдохнуть. В Украину вернутся грозы и температура, хоть и не сильно, но все же упадет.

Ранее "Комменатрии" рассказывали о советах, которые пригодятся парам, занимающимся сексом во время жары. Мы уверены, что близость не должна зависеть от погоды.

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