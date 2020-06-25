Прогноз погоды в Украине: грозы отступают, не не везде

Грозовые дожди постепенно покидают пределы Украины. Вместо них уже сегодня на территорию страны ворвется жара. Почти повсюду погода будет сухой и солнечной. Такой прогноз на сегодня, 25 июня, сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

После незначительного и кратковременного похолодания июньская жара начнет отвоевывать свои позиции. Уже сегодня она охватит южные и восточные регионы Украины. Максимальных +28 стоит ожидать в Луганской, Запорожской, Николаевской областях, а также в Крыму. Дождей в этих регионах в ближайшее время не предвидится. Довольно теплыми будут и ночи. Термометры покажут до 20 градусов тепла.

Лишь немного прохладней будет на Севере и в Центре Украины. Хотя, скажем, в Киеве воздух днем также прилично разогреется, а столбики термометров поднимутся до +28. Также будет сухо и почти безоблачно.

А вот на Западе Украины дневная температура хотя и поднимется немного, но дожди никуда не уйдут. Регионы, которые больше всего пострадали от паводков, снова окажутся под ударом стихии. Грозовые дожди синоптики обещают во всех западных регионах, кроме Ровенской области. Воздух прогреется днем до 25-27 градусов тепла.

В ближайшее время ожидать возвращения гроз жителям Севера, Центра, Юга и Востока не стоит. Как минимум, до следующей недели здесь должно быть солнечно и жарко. А вот на Западе вероятность гроз все еще будет высока.

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