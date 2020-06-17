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Прогноз погоды в Украине: где грозы ударят с новой силой

По прогнозам синоптиков, после разрушающей грозы накануне, сегодня, 17 июня, часть Украины снова может оказаться под ударом стихии

сегодня, 06:52
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: где грозы ударят с новой силой

Украинцам стоит готовиться еще к одному удару стихии. Черные грозовые тучи затянут небо над западной Украиной и могут накрыть Юг и Центр страны. Такой прогноз погоды на сегодня, 17 июня, сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Накануне грозы и ливни уже наделали немало беды в западных регионах Украины. Десятки сел остались без света, вода в реках и ручьях резко поднялась, затопила множество домов, повредила мосты и размыла дороги. Уже сегодня в регионе огласили новое штормовое предупреждение. Вместе с тем, температура воздуха днем будет достигать 25-27 градусов. 

Грозовые тучи могут внезапно затянуть небо также в центральных и южных регионах. Хотя здесь вероятность осадков все же чуть ниже, чем на Западе. Термометры днем покажут максимум 29 градусов. Ночью температура опустится до 17 градусов. 

Самыми жаркими сегодня будут Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская области. Воздух разогреется до +31. При этом рассчитывать даже на небольшой дождь не приходится. Погода весь день будет сухой и безоблачной. 


В ближайшее время прохлады в Украине ожидать не стоит. До выходных будет достаточно жарко. Вместе с тем, грозы будут периодически накрывать разные регионы. Местами они будут достаточно сильными. Самая высокая вероятность осадков на этой неделе сохраняется на западной Украине.

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Источник: https://meteo.gov.ua/
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