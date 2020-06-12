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Прогноз погоды: Украину затянет грозовыми тучами

По прогнозам синоптиков, уже сегодня, 12 июня, грозы с западной Украины постепенно начнут перемещаться и на юг страны

сегодня, 06:55
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды: Украину затянет грозовыми тучами

Сегодня, 12 июня, в Украине будет все еще достаточно жарко. Однако воздух разогреется уже не так сильно, как это было накануне, а в некоторые регионы грозовые тучи и вовсе принесут неожиданную прохладу. Соответствующий прогноз погоды на пятницу сделали синоптики украинского Гидрометцентра. 

Пожалуй, начнем с тех регионов, где вероятность грозы выше всего. Как и прежде, это Запад Украины. И все же именно здесь дневная температура поднимется на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем. Например в Волынской области термометры покажут сразу +30. А вот на Закарпатье максимум днем - это плюс 26. Ночью температура и вовсе упадет до +13. Может быть несколько ветрено.

В целом, восточный ветер до 12 м/с сегодня может наблюдаться по всей территории Украины.  

Грозовые тучи сегодня впервые за последнее время накроют частично и Юг Украины. Жителям Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также Крыма лучше не оставлять дома зонтики, если не хотите промокнуть под дождем. Температура в южных регионах днем будет на уровне 27-30 градусов. И лишь в Одесской области столбики термометров поднимутся максимум на 26 градусов. 

Самым жарким регионом в Украине пока остается Восток. Здесь солнце разогреет воздух до +35. Ожидать осадков не стоит.

Не намного прохладнее сегодня будет и на Севере Украины. Будет также солнечно и сухо. 


На выходных долгожданной прохлады в Украине не будет. Но и рекордной жары ждать тоже не стоит. Палящее солнце местами будут уравновешивать грозовые дожди. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, может ли кондиционер поспособствовать передаче коронавируса. А без кондиционера сейчас, согласитесь, ой как непросто. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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