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Прогноз погоды на выходные: в каких регионах пройдут дожди

Синоптики рассказали, в каких областях Украины 20 и 21 июня будет жарче всего

сегодня, 08:07
Автор:

Татьяна Веремеева
Прогноз погоды на выходные: в каких регионах пройдут дожди

В ближайшие два дня – 20 и 21 июня – практически по всей территории Украины будет преобладать неустойчивая погода с частыми грозовыми дождями, которые иногда будут сопровождаться градом, шквальным ветром или даже смерчами. Причиной этому является специфическая синоптическая ситуация, благоприятная для образования кучево-дождевых облаков, из которых и образуются грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На выходных в большинстве областей нашей страны пройдут грозовые дожди, днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди, лишь в воскресенье на востоке страны без осадков.

Температура в западных областях ночью составит 12-17 градусов тепла, днем – 20-25 градусов. На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет на уровне 15-20 градусов, днем – 25-30 градусов, на востоке страны до воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В Киеве в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет на уровне 17-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов.

Напомним, в небе над Киевом вчера появилось необычное облако в виде гриба или воронки. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что в этом явлении нет ничего плохого.


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