Прогноз погоды на выходные: в каких регионах пройдут дожди

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Татьяна Веремеева
В ближайшие два дня – 20 и 21 июня – практически по всей территории Украины
будет преобладать неустойчивая погода с частыми грозовыми дождями, которые
иногда будут сопровождаться градом, шквальным ветром или даже смерчами.
Причиной этому является специфическая синоптическая ситуация, благоприятная для
образования кучево-дождевых облаков, из которых и образуются грозы. Об этом
свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На выходных в большинстве областей нашей страны пройдут грозовые дожди,
днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и
Прикарпатье ожидаются значительные дожди, лишь в воскресенье на востоке страны
без осадков.
Температура в западных областях ночью составит 12-17 градусов тепла, днем –
20-25 градусов. На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет
на уровне 15-20 градусов, днем – 25-30 градусов, на востоке страны до воздух
прогреется до 33 градусов тепла.
В Киеве в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет на уровне 17-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов.
Напомним, в небе над Киевом вчера появилось необычное
облако в виде гриба или воронки. В Государственной службе по чрезвычайным
ситуациям уверяют, что в этом явлении нет ничего плохого.
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