Прогноз погоды на 27 июня: где сегодня пройдут дожди

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 27 июня, в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северо-восточных областях местами
кратковременный дождь, гроза. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 26-31 градуса тепла. Ночью синоптики
прогнозируют 14-19 градусов тепла, на побережье морей – до 22 градусов. В Карпатах ночью 12-17 градусов тепла,
днем – 18-23 градуса.
Жарче всего сегодня будет в Киевской, Черниговской, Черкасской, Херсонской и запорожской областях. Там столбики термометров сегодня поднимутся до +29…+31 градуса. На остальной территории температура воздуха поднимется до 28-30 градусов.
Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины начала
расследовать причины
разрушительных наводнений на западе Украины по статье "экоцид" Уголовного
кодекса Украины. В рамках дела исследуют, как могла повлиять деятельность и
бездеятельность должностных лиц на причины катастрофических паводков.
Сообщается, что спецслужба зафиксировала массовое уничтожение растительного
мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Материалы о
незаконной вырубке лесов, ненадлежащем ведении лесохозяйственной деятельности и
невыполнении мероприятий по охране окружающей среды переданы в соответствующие
отделы прокуратуры
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