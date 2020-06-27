Прогноз погоды на 27 июня: где сегодня пройдут дожди

Сегодня, 27 июня, в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха днем прогреется до 26-31 градуса тепла. Ночью синоптики прогнозируют 14-19 градусов тепла, на побережье морей – до 22 градусов. В Карпатах ночью 12-17 градусов тепла, днем – 18-23 градуса.

Жарче всего сегодня будет в Киевской, Черниговской, Черкасской, Херсонской и запорожской областях. Там столбики термометров сегодня поднимутся до +29…+31 градуса. На остальной территории температура воздуха поднимется до 28-30 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины начала расследовать причины разрушительных наводнений на западе Украины по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. В рамках дела исследуют, как могла повлиять деятельность и бездеятельность должностных лиц на причины катастрофических паводков. Сообщается, что спецслужба зафиксировала массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем ведении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей среды переданы в соответствующие отделы прокуратуры

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