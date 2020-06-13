Прогноз погоды на 13 июня: в каких регионах сегодня пройдут дожди

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 13 июня, по всей территории Украины, кроме Луганской области,
пройдут временные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные
Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 29-32 градусов тепла. В Центральных
областях ожидается 31-33 градуса тепла. Ночью синоптики прогнозируют 18-20градусов
тепла.
Жарче всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров
сегодня поднимутся до +33…+35 градусов. Прохладнее всего сегодня будет в Ивано-Франковской
и Одесской областях, там столбики термометров 13 июня поднимутся до +25…+27
градусов.
Ранее "Комментарии" писали, что специалисты
разъяснили, влияют ли на передачу коронавируса кондиционеры, охлаждая
воздух в помещениях летом. Включенные бытовые кондиционеры летом, в условиях их
правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной
инфекции, потому как не являются системами вентиляции. Принцип работы
кондиционеров заключается в забирании воздуха из помещения, охлаждении его и
возвращении назад в то же помещение. Так что кондиционер не разбавляет воздух
закрытых помещений чистым воздухом снаружи.
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