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Прогноз погоды на 13 июня: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня будет жарче всего

сегодня, 08:36
Автор:

Татьяна Веремеева
Прогноз погоды на 13 июня: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Сегодня, 13 июня, по всей территории Украины, кроме Луганской области, пройдут временные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем прогреется до 29-32 градусов тепла. В Центральных областях ожидается 31-33 градуса тепла. Ночью синоптики прогнозируют 18-20градусов тепла.

Жарче всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +33…+35 градусов. Прохладнее всего сегодня будет в Ивано-Франковской и Одесской областях, там столбики термометров 13 июня поднимутся до +25…+27 градусов.

Ранее "Комментарии" писали, что специалисты разъяснили, влияют ли на передачу коронавируса кондиционеры, охлаждая воздух в помещениях летом. Включенные бытовые кондиционеры летом, в условиях их правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции, потому как не являются системами вентиляции. Принцип работы кондиционеров заключается в забирании воздуха из помещения, охлаждении его и возвращении назад в то же помещение. Так что кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи.


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