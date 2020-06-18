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Прогноз погоды: как долго Украина будет оставаться во власти гроз

По прогнозам Укргидрометцентра сегодня грозовые дожди могут пройти практически по всей территории Украины

сегодня, 06:52
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды: как долго Украина будет оставаться во власти гроз

Украина остается во власти грозовых дождей. Погода сегодня, 18 июня, по прогнозам синоптиков, будет жаркой, но переменчивой. Практически во всех регионах сохраняется вероятность грозовых дождей, а на некоторые может налететь настоящая буря. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. 

Особо осторожными сегодня следует быть жителям Ивано-Франковской области и Закарпатья. Грозовые дожди там могут быть достаточно сильными и даже разрушающими. Накануне ливни уже спровоцировали там паводки. Нынче ситуация  может повториться. Дожди могут начаться еще днем и  не прекратятся до ночи

Осадки синоптики обещают практически по всей территории западной части Украины. Из-за этого в некоторых областях температура упадет и будет прохладно. Например, на Закарпатье термометры днем покажут максимум +23. 

Грозовые тучи затянут небо и над центральными регионами страны. Однако вместе с тем, тут будет достаточно жарко. В Киеве и Черкассах синоптики обещают до +30. 

Лишь на один-два градуса меньше сегодня покажут термометры на Юге Украины. Также высока вероятность грозовых дождей. 

Единственными регионами, где можно смело оставлять зонтик дома, будут Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая область. Здесь будет сухо, солнечно и жарко - до +33 днем. Поэтому бутылку воды лучше всегда держать при себе. 


Вскоре грозы могут добраться и до Востока Украины. По прогнозам синоптиков ожидать, что дожди в ближайшее время уйдут, не стоит. Грозы возможны как в течение рабочей недели, так и на выходных.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как приготовить домашнее мороженное, чтобы спасаться от жары вкусно. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1
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