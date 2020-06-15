Прогноз непогоды: в Украине огласили штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня, 15 июня, будет переменчивой, а местами опасной. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о вероятности гроз и шквалистом ветре. А в ГСЧС уже огласили штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине не останется ни одного региона, где вероятность грозовых дождей будет минимальна. Грозовые тучи затянут буквально каждый регион: от Запада до Востока.

Кстати, именно восточные области сегодня будут страдать не только от гроз и сильного ветра, но и в перерывах - от жары. Воздух должен прогреться до +31. А именно - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Центр, на Юг и Север грозовые дожди принесут еще и незначительную прохладу. Температура днем не будет подниматься выше, чем 27-28 градусов, а вот ночью может упасть сразу до 15 градусов.

Самым прохладным понедельник будет на Западной Украине. Здесь почти повсюду днем будет 23-25 градусов тепла. И лишь на Закарпатье воздух прогреется на один градус больше - до +26. Вероятность гроз здесь, как и по всей Украине, сегодня высока.





К слову, спасатели уже предупредили украинцев о возможной опасности. Из-за грозы огласили штормовое предупреждение. А еще из-за ветра. Местами шквалы будут достигать скорости 20 метров в секунду. Также не исключают вероятности града.

Грозы в Украине еще задержатся, но уже с завтрашнего дня постепенно верх будет брать жара и палящее солнце. Сначала они вернутся в восточные регионы, а затем охватят и всю Украину.

К слову, чтобы пережить жару вкусно, уже сейчас советуем запастись мороженным. К тому же оно, оказывается, еще и полезное. В чем его преимущества "Комментарии" рассказывали ранее.

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