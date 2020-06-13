kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.06.2020

BTC/USD

9455.79

ETH/USD

237.45

LTC/USD

44.79

НБУ 13.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Пробного ВНО не будет, а кинотеатры останутся закрытыми – решение Кабмина
commentss НОВОСТИ Все новости

Пробного ВНО не будет, а кинотеатры останутся закрытыми – решение Кабмина

Сегодня комиссия будет проверять ситуацию с коронавирусом в Украине

сегодня, 11:15
Автор:

Татьяна Веремеева
Пробного ВНО не будет, а кинотеатры останутся закрытыми – решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял решение отменить пробное ВНО, которое должно было состояться в понедельник, 15 июня, и оставить кинотеатры закрытыми из-за стремительного распространения коронавируса в нашей стране. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Глава Минздрава отметил, что комиссия сегодня должна проверить ситуацию в каждом регионе. В то же время, кинотеатрам пока не разрешили возобновить работу.

Также Кабмин решил, что иностранцы, у которых нет полиса страхования расходов на лечение COVID-19, не смогут пересечь украинскую границу. Обсервация будет обязательной только для людей, которые прибывают в Украину из стран со значительным ухудшением ситуации с коронавирусом, а вот для тех, кто пересекает границу со стороны ОРДЛО, обсервация отменяется.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек. По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 – за последние сутки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kabmin-otmenil-probnoe-vno-ostavil-kinoteatry-1592033544.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!