Пробного ВНО не будет, а кинотеатры останутся закрытыми – решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял решение отменить пробное ВНО, которое должно было состояться в понедельник, 15 июня, и оставить кинотеатры закрытыми из-за стремительного распространения коронавируса в нашей стране. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.



Глава Минздрава отметил, что комиссия сегодня должна проверить ситуацию в каждом регионе. В то же время, кинотеатрам пока не разрешили возобновить работу.

Также Кабмин решил, что иностранцы, у которых нет полиса страхования расходов на лечение COVID-19, не смогут пересечь украинскую границу. Обсервация будет обязательной только для людей, которые прибывают в Украину из стран со значительным ухудшением ситуации с коронавирусом, а вот для тех, кто пересекает границу со стороны ОРДЛО, обсервация отменяется.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек. По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 – за последние сутки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!