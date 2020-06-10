Приоритет – национальным производителям: Зеленский о медзакупках

Украина при медицинских закупках должна отдавать предпочтение производителям отечественного фармрынка. Об этом заявил во время рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский, когда обсуждал с представителями бизнеса проблемы, беспокоящие предпринимателей.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, предприниматели призвали власть при закупке средств индивидуальной защиты предоставить приоритет украинским производителям, которые переориентировались на изготовление этой продукции из-за эпидемии коронавируса. Зеленский отметил, что ГП "Медицинские закупки Украины" вскоре начнет закупку СИЗ в первую очередь у национальных производителей.

Как пояснил гарант, в начале эпидемии коронавируса Украина закупала медицинские товары из-за границы через специальный фонд. Это был вынужденный шаг, ведь, сказал президент, в украинских больницах и аптеках было полное отсутствие СИЗ. Однако когда закупки медсредств были переданы в Министерство здравоохранения, то приоритетом стали национальные производители.

Зеленский подчеркнул, что сейчас перед Минздравом поставлена первоочередная задача – встретиться с отечественными производителями. Те должны были за это время переориентироваться на свое производство. Поэтому, резюмировал глава государства, следует работать прежде всего с нашими производителями.

Напомним, в Минздраве разъяснили, как закупаются тесты на коронавирус. Так, решение о закупке тест-систем на коронавирус принимают непосредственно в лабораториях, а не централизованно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!