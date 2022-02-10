Представителей каких профессий могут обязать платить налоги

В Украине готовится проект налоговой реформы, которая предусматривает обязательную уплату налогов для представителей более двадцати видов профессиональной деятельности. Об этом говорится в статье Экономической Правды. Если реформа заработает, то больше всего она коснется людей, работа которых обычно считается подработкой. Речь идет о:

Налоги (фото из открытых источников)

таксистов

арендодателей жилья

дрессировщиков собак

ведущих свадеб (тамада)

ландшафтных дизайнеров

фотографов

репетиторов

художников

нянь

домашнюю прислугу

парикмахеров (дома)

мастеров маникюра/педикюра (дома)

рабочих по ремонту квартир/домов

психоаналитиков/психотерапевтов

астрологов и проводящих спиритические сеансы

Для того чтобы уплатить налог, гражданин должен зарегистрироваться в налоговой и начать использовать кассовый аппарат. Ставка налога на доходы от таких профессий составит 5,5%. За год сумма дохода от перечня профессий не должна превышать 153 минимальных зарплат (994,5 тысячи грн в 2022 году). Если доход превысит указанную сумму, налог вырастет до 18%. Все операции подработки должны проходить через кассовый аппарат, чтобы налоговая могла считать сумму доходов и сумму налога.

Напомним, в Украине готовят проект налоговой реформы, согласно которому более двух десятков видов профессиональной деятельности обяжут платить налог. К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром. Кроме того, обложить налогом планируется представителей астрологической и спиритической деятельности. Так, большинство пользователей уверены, что церковь также должна облагаться налогом. В частности, удерживать средства в государственный бюджет необходимо со священников.

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