Украинская правоохранительная система в течение последних пяти лет оказывалась в центре скандалов, связанных с возможными злоупотреблениями, незаконным слежением и подозрительным состоянием отдельных представителей силовых ведомств. Журналисты BIHUS.Info подготовили масштабный материал, в котором воспроизводят хронологию событий и анализируют, как изменялись СБУ, ДБР, прокуратура и другие структуры.

Доллары. Фото: из открытых источников

Первая часть расследования получила название "5 лет деградации правоохранительной системы: предатели, схематозы и безнаказанность". В центре внимания – истории, вызвавшие общественный резонанс, но, по оценке авторов, не всегда завершались ощутимыми последствиями для фигурантов.

Среди тем расследования – подозрения в измене среди сотрудников СБУ, значительное состояние силовиков, возможное прикрытие деятельности колл-центров и силовое давление на бизнес. Отдельно журналисты поднимают вопрос слежки за представителями медиа и карьерного продвижения чиновников после скандалов, которые привлекали общественность.

Автор материала Ангелина Капитула пытается проследить, в какой момент проблемы внутри правоохранительных органов начали повторяться, а ответственность за резонансные истории, по мнению журналистов, не всегда была соразмерна их масштабу.

Это первая часть серии, посвященной многолетним проблемам силовой системы. Материал ставит вопрос не только о конкретных эпизодах, но и о механизмах контроля, кадровых решениях и способности государственных институтов реагировать на обвинения в злоупотреблениях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Киевская школа экономики, где преподают немало украинских политиков, может попасть в скандал из-за вероятного прикрытия коррупционеров.

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