Повышение уровня воды и потопы: в ГСЧС сделали предупреждение для четырех регионов

В ряде областей Украины в ближайшие дни повысятся уровни воды в реках, поэтому возможны затопления. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, сегодня и завтра, 28 июня, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м. Вследствие этого местами возможно затопление заводей, пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов (Волынская область).

Кроме того, сегодня из-за прохождения высокого дождевого паводка на Днестре и содержания сбросов с Днестровской ГЭС 2000-2050 м3/с, уровень воды Днестра будет на опасных отметках. А в дальнейшем может перейти в затопления вблизи Могилева-Подольского, Ямполя (Винницкая область) и некоторых отдельных населенных пунктов региона.

Сегодня и до 30 июня, вследствие высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища, повысятся уровни воды в нижнем течении Днестра в Одесской области (на 0,2-0,5 м). Кроме того, вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в с. Яськи и м. Беляевка Одесской области, а также автомобильной дороги "Одесса-Рени".

Также сегодня и 28 июня ожидаются подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы. В частности, в с. Верхние Реметы (Закарпатская область) на 1,2-1,7 м, однако без негативных последствий.

Напомним, из-за наводнения на западе Украины открыто уголовное дело по факту экоцида.

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