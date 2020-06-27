«Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет»: Зеленский бьет тревогу из-за коронавируса

В Украине за последний месяц ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас – 900-1000, а еще втрое выросло количество тех, кого госпитализируют. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский собрал на совещание не только чиновников, но и руководителей областных государственных администраций и городских голов.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошли слухи, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда, - подчеркнул гарант. - Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше у Одессы был один из лучших показателей относительно распространения коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми".

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространения коронавируса.

"Если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат за две недели", – добавил министр.

Более того, Степанов заявил, что такими темпами придется говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны. Пока в некоторых областях заполнены 40-60% коек, однако с нынешней динамикой – их будет не хватать.

Добавим, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад было меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует, уверен глава правительства Денис Шмигаль, о высоком уровне лечения. Премьер-министр предложил городским головам привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющих контроль, а также ограничить работу ночных клубов с 22:00, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт. Кроме того, правительство просит регионы улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Напомним, полиция проверила пляжи, магазины и кафе: нарушителей карантина – сотни.

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