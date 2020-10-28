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Портал «Комментарии» уверенно держится в ТОП-20 украинских СМИ по версии USAID

Портал «Комментарии» в топе новостных ресурсов, которые чаще всего читают украинцы

сегодня, 16:33
Автор:

Таисия Ерохина

Портал "Комментарии" занимает стабильную позицию в ТОП-20 СМИ Украины второй год подряд. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования предпочтений украинцев в сфере медиа "Отношение населения к СМИ и потребления разных типов медиа в 2020 году", которое провели Агентство США по международному развитию (USAID) и проект INTERNEWS.

Портал «Комментарии» уверенно держится в ТОП-20 украинских СМИ по версии USAID

Так, организация INTERNEWS в партнерстве с американской USAID исследовала симпатии украинских читателей и составила рейтинг самых популярных отечественных медиа. В сегменте "Интернет" портал "Комментарии" занял 16-ю позицию с долей аудитории в 2%.


Напомним, что в 2019 году издание также попало в рейтинг 20 онлайн-медиа, которым отдают предпочтение украинцы. Как показало исследование, порталу "Комментарии" удалось сохранить свою долю аудитории на том же уровне – 2%. Кроме того, с прошлого года новостной ресурс поднялся на одну позицию рейтинга.

Добавим, что одной из задач исследования было не просто проанализировать трафик украинских медиа по всем сегментам медиарынка, а и определить наиболее надежные редакции, которые не используют фейки и "джинсу". Украинцы второй год подряд включают портал "Комментарии" в список самых читаемых изданий, что свидетельствует о высоком доверии аудитории.

Как сообщалось, в этом году портал "Комментарии" представил рубрику "Блоги".


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