Портал «Комментарии» уверенно держится в ТОП-20 украинских СМИ по версии USAID

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Таисия Ерохина
Портал "Комментарии"
занимает стабильную позицию в ТОП-20 СМИ Украины второй год подряд. Об этом свидетельствуют
результаты масштабного исследования предпочтений украинцев в сфере медиа
"Отношение населения к СМИ и потребления разных типов медиа в 2020
году", которое провели Агентство США по международному развитию (USAID) и
проект INTERNEWS.
Так, организация INTERNEWS в партнерстве с американской USAID исследовала симпатии украинских читателей и составила рейтинг самых популярных отечественных медиа. В сегменте "Интернет" портал "Комментарии" занял 16-ю позицию с долей аудитории в 2%.
Напомним, что в
2019 году издание также попало в рейтинг 20 онлайн-медиа, которым отдают
предпочтение украинцы. Как показало исследование, порталу "Комментарии" удалось
сохранить свою долю аудитории на том же уровне – 2%. Кроме того, с прошлого
года новостной ресурс поднялся на одну позицию рейтинга.
Добавим, что одной из задач исследования было не просто проанализировать трафик украинских медиа по всем сегментам медиарынка, а и определить наиболее надежные редакции, которые не используют фейки и "джинсу". Украинцы второй год подряд включают портал "Комментарии" в список самых читаемых изданий, что свидетельствует о высоком доверии аудитории.
Как сообщалось, в
этом году портал "Комментарии" представил рубрику
"Блоги".
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