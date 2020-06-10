kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9742.80

ETH/USD

244.20

LTC/USD

45.91

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Порошенко добровольно прибыл на допрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Порошенко добровольно прибыл на допрос

Ранее суд разрешил доставить Порошенко на допрос в принудительном порядке

сегодня, 11:55
Автор:

Сергей Медведев
Порошенко добровольно прибыл на допрос

Петр Порошенко самостоятельно приехал в Государственное бюро расследований на допрос. Принудительный привод пятого президента, который разрешил Печерский районный суд города Киева, не состоялся.

Отмечается, что допрос был назначен на 11:00. Темой допроса стало дело о прослушивании международных переговоров с участием самого президента. У здания ГБР Порошенко встречали однопартийцы, народные депутаты и несколько журналистов. Прежде чем зайти в помещение, экс-президент выступил перед присутствующими с краткой речью.

Напомним, что ранее на вызовы ГБР Порошенко не реагировал и на допросы не являлся.

Как сообщал портал "Комментарии", адвокат бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал решение Государственного бюро расследований о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос. Адвокат Порошенко назвал такое решение незаконным на своей официальной странице в Facebook. По его словам, закон "нагло нарушен в который раз". Согласно статье 482-2 УПК Украины, такие ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Игорь Головань утверждает, что Петра Порошенко не информировали о судебном заседании и не приглашали к участию. Адвокат считает, что Генеральный прокурор, следователи ГБР и Печерский суд не переживают о требованиях закона.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/politics/poroshenko-v-gbr-pyatyy-prezident-prishel-na-dopros-novosti-ukraina-11030036.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!