Порошенко добровольно прибыл на допрос

Петр Порошенко самостоятельно приехал в Государственное бюро расследований на допрос. Принудительный привод пятого президента, который разрешил Печерский районный суд города Киева, не состоялся.

Отмечается, что допрос был назначен на 11:00. Темой допроса стало дело о прослушивании международных переговоров с участием самого президента. У здания ГБР Порошенко встречали однопартийцы, народные депутаты и несколько журналистов. Прежде чем зайти в помещение, экс-президент выступил перед присутствующими с краткой речью.

Напомним, что ранее на вызовы ГБР Порошенко не реагировал и на допросы не являлся.

Как сообщал портал "Комментарии", адвокат бывшего пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал решение Государственного бюро расследований о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос. Адвокат Порошенко назвал такое решение незаконным на своей официальной странице в Facebook. По его словам, закон "нагло нарушен в который раз". Согласно статье 482-2 УПК Украины, такие ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Игорь Головань утверждает, что Петра Порошенко не информировали о судебном заседании и не приглашали к участию. Адвокат считает, что Генеральный прокурор, следователи ГБР и Печерский суд не переживают о требованиях закона.

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