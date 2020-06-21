Популярный лоукостер возобновил рейсы в Украину - Ryanair отправит украинцев в Мадрид

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Сергей Медведев
Украина восстанавливает авиасообщение с другими странами. Так, о возобновлении рейсов заявил лоукостер Ryanair. В авиакомпании сообщили, что впервые после карантина самолеты перевозчика смогут доставить пассажиров из Мадрида в Киев.
"Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны. Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что до сих пор лайнеры компании летали лишь по трем направлениям в свете карантинных ограничений.
Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники японского авиаперевозчика Japan Airlines получат денежную помощь от руководства компании. Каждый сотрудник, а их в компании более 36 тыс., вправе рассчитывать на внеплановое вознаграждение, которое составит до 1,4 тыс. долларов.
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