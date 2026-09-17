Поместье, бизнес жены и панамская компания: что известно о семье судьи Хозяйственного суда города Киева Романа Бойко

Панамская компания THEO Worldwide Corp, которую в 2018 году контролировала мать судьи Хозяйственного суда Киева Романа Бойко, потребовала от ПриватБанка 663 тыс. долларов. Как выяснили журналисты, 62-летняя пенсионерка приобрела субординированные облигации ПриватБанка накануне его национализации. Об этом говорится в расследовании The Public.

Роман Бойко. Фото из открытых источников

Компания THEO Worldwide Corp, зарегистрированная в Панаме на мать судьи Хозяйственного суда города Киева Романа Бойко, в 2017 году требовала возместить ущерб из-за принудительной конвертации еврооблигаций в капитал банка. В марте 2018 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск и постановил взыскать 574,8 тыс. долларов.

В январе 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил взыскание убытков и отказал в этой части иска. В ноябре 2020 г. Верховный Суд отменил решение предыдущих инстанций в части требований о недействительности договора и направил дело №910/8012/17 на новое рассмотрение.

"По данным источников ThePublic наиболее тесные связи Роман Бойко поддерживает с Татьяной Ващенко — судьей, которая первой приняла решение в пользу компании матери Бойко", — говорится в статье.

Журналисты также обратили внимание на бизнес супруги судьи Бойко, задекларировавшей корпоративные права в семи компаниях. В частности, ООО "Аэлита" фигурировало в споре по поводу приватизации исторического здания в Харькове. Компания обращалась в Хозяйственный суд Киева, где работает Роман Бойко; производство по делу №11/227 он открыл, однако впоследствии заявил самоотвод. Позже решение о приватизации здания за 6,5 млн грн было отменено Высшим хозяйственным судом. Этот эпизод упоминался в материалах квалификационной оценки судьи ВККС.

Кроме того, по данным издания, в декларации за 2025 год Роман Бойко указал, что его семья имеет квартиру в Киеве, два земельных участка по 1,95 га в Бобрице и комплекс недвижимости в Кременище: три земельных участка, жилой дом площадью 362,4 кв. м, дачный дом, гараж и еще одно сооружение.

Совокупный задекларированный доход семьи за 2025 год составил 10,9 млн. грн. Из них 7,92 млн грн – доход супруги судьи от предпринимательской деятельности, 2,35 млн грн – доходы самого судьи, еще около 551 тыс. грн – подарки детям от Татьяны Бойко. К концу года семья имела около 6,48 млн грн, 86,5 тыс. долларов и 441 евро: наличными, на банковских счетах, в небанковских финансовых учреждениях, а также в ссудах, предоставленных другим лицам.

"Редакция продолжает анализировать имущество, доходы и корпоративные связи других членов семьи Романа Бойко. Ведь только предварительный обзор реестров свидетельствует, что предпринимательской деятельностью занимаются не только жена судьи и его мать, но и отец, отчим и тесть", — отмечают журналисты, отмечая, что обратились за комментарием к Роману Бойко, однако не получили ответа..

Напомним, ранее политолог Михаил Шнайдер обнародовал фрагмент заседания ВАКС, где фигурирует Роман Бойко. Автор публикации призвал НАБУ проверить связи судьи с фигурантами дел "Фемида" и "Форрест Гамп", а также обстоятельства возможного вмешательства в автоматизированное распределение дел.