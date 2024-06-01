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Политолог: Фигурант дела о питании военных Владислав Володский до сих пор на свободе

Предприниматель Владислав Володский, фигурирующий в деле о питании военных, находится до сих пор на свободе, отмечает политолог Алексей Курпас

сегодня, 23:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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Политолог Алексей Курпас прокомментировал скандал, связанный со средствами, выделяемыми на питании военных.

Политолог: Фигурант дела о питании военных Владислав Володский до сих пор на свободе

Владислав Володский

Так, по сообщениям СМИ, в деле со средствами на питание военных фигурирует бизнесмен из Запорожья Владислав Володский.

Как отмечают журналисты "Апострофа", речь идет о масштабной схеме краж на закупке продуктов питания для украинской армии.

"В правоохранительных органах говорят, что этот самый Володский Владислав выступил организатором данной схемы, к которой приобщил и своего отца Володского Алексея, но обвинение выдвинуто только сыну и ему грозит от 5 лет",
– отметил Курпас.

По его словам, согласно материалам следствия, прокурор в своем ходатайстве отмечает, что группой лиц, которая действовала по предварительному сговору с должностными лицами Министерства обороны Украины, налажено функционирование противоправного финансового механизма, связанного с присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при организации питания. структурных подразделений оборонной сферы

"Сам фигурант до сих пор находится на свободе и, как сообщают те же СМИ, спокойно себя чувствует где-то на западе Украины. Если это так, то непонятно что это: недоработка правоохранителей, защита влиятельной "крыши" или снова ошибка следствия?",
– подытожил Алексей Курпас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во Львове разгорелся коррупционный скандал . Как удалось выяснить журналистам, бежавший во Львов предприниматель из Запорожья Владислав Володский теперь фигурирует в масштабном коррупционном деле. По данным следствия, Володский вместе со своим отцом организовал сделку, которая заключалась в искусственном завышении стоимости продуктов питания, поставляемых украинским военным.




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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-06-01/figurant-dela-o-hischenii-na-pitanii-voennyih-vladislav-volodskiy-do-sih-por-na-svobode--politolog/322964
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