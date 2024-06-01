Политолог: Фигурант дела о питании военных Владислав Володский до сих пор на свободе

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Ткачик Олеся
Политолог Алексей Курпас прокомментировал скандал, связанный со средствами, выделяемыми на питании военных.
Владислав Володский
Так, по сообщениям СМИ, в деле со средствами на питание военных фигурирует бизнесмен из Запорожья Владислав Володский.
Как отмечают журналисты "Апострофа", речь идет о масштабной схеме краж на закупке продуктов питания для украинской армии.
По его словам, согласно материалам следствия, прокурор в своем ходатайстве отмечает, что группой лиц, которая действовала по предварительному сговору с должностными лицами Министерства обороны Украины, налажено функционирование противоправного финансового механизма, связанного с присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при организации питания. структурных подразделений оборонной сферы
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во Львове разгорелся коррупционный скандал . Как удалось выяснить журналистам, бежавший во Львов предприниматель из Запорожья Владислав Володский теперь фигурирует в масштабном коррупционном деле. По данным следствия, Володский вместе со своим отцом организовал сделку, которая заключалась в искусственном завышении стоимости продуктов питания, поставляемых украинским военным.
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