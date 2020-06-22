kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9398.01

ETH/USD

234.25

LTC/USD

43.59

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Погода в Украине: где неделя начнется с мощных ливней и разрушающих гроз
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине: где неделя начнется с мощных ливней и разрушающих гроз

Сегодня, 22 июня, Украина полностью окажется в плену грозовых дождей. Однако в некоторых регионах они будут особенно сильными и даже разрушающими

сегодня, 06:51
Автор:

Виолетта Комаровская
Погода в Украине: где неделя начнется с мощных ливней и разрушающих гроз

После незначительного затишья грозы ударят по Украине с новой силой. Уже сегодня, 22 июня, ливни и молнии распространятся на всю территорию Украины. Такой прогноз погоды на понедельник сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Особо осторожными следует быть жителям западных регионов Украины. На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях грозы могут быть достаточно сильными, а дожди будут идти как днем, так и ночью. В некоторых районах это может спровоцировать паводки. Температура воздуха в этих регионах, кроме Закарпатья, упадет. Днем термометры покажут максимум 24-25 градусов тепла, ночью - 15-16.

В остальных украинских регионах понедельник будет жарким. Особенно - на Севере и Востоке. Например, в Харьковской и Черниговской областях дневная температура будет на уровне +29. В остальных областях может быть на несколько градусов меньше. Гроза может налететь в любой момент, поэтому зонтики дома лучше не забывать. 

Несколько прохладнее станет в Одессе. Днем синоптики обещают там максимум +25. Ночью температура упадет до +17. Может быть слегка ветрено. Также есть вероятность грозы. В остальных южных регионах будет жарко, как и в Центре Украины. 


Стоит отметить, что уже завтра жара начнет постепенно покидать Украину. На смену палящему солнцу придет прохлада и дожди, в основном, грозовые. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о рецептах холодных супов, которые идеально подойдут для жаркого летнего обеда. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!