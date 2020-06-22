Погода в Украине: где неделя начнется с мощных ливней и разрушающих гроз

После незначительного затишья грозы ударят по Украине с новой силой. Уже сегодня, 22 июня, ливни и молнии распространятся на всю территорию Украины. Такой прогноз погоды на понедельник сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Особо осторожными следует быть жителям западных регионов Украины. На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях грозы могут быть достаточно сильными, а дожди будут идти как днем, так и ночью. В некоторых районах это может спровоцировать паводки. Температура воздуха в этих регионах, кроме Закарпатья, упадет. Днем термометры покажут максимум 24-25 градусов тепла, ночью - 15-16.

В остальных украинских регионах понедельник будет жарким. Особенно - на Севере и Востоке. Например, в Харьковской и Черниговской областях дневная температура будет на уровне +29. В остальных областях может быть на несколько градусов меньше. Гроза может налететь в любой момент, поэтому зонтики дома лучше не забывать.

Несколько прохладнее станет в Одессе. Днем синоптики обещают там максимум +25. Ночью температура упадет до +17. Может быть слегка ветрено. Также есть вероятность грозы. В остальных южных регионах будет жарко, как и в Центре Украины.





Стоит отметить, что уже завтра жара начнет постепенно покидать Украину. На смену палящему солнцу придет прохлада и дожди, в основном, грозовые.

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