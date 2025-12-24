Погода на Рождество станет испытанием: украинцев шокировали деталями

В Украину уже пришел холодный и сухой воздух из акватории Баренцева моря, а 25 декабря ожидается пиковое похолодание, сообщил синоптик Виталий Постригань.

Фото: из открытых источников

По его данным, сегодня утром самая низкая температура была зафиксирована в Черниговской области — в метеостанции Покошичи столбики термометров опустились до -13°.

"Это только начало погружения в зимний холод", – отметил он.

Синоптик прогнозирует, что на Рождество антициклон с севера принесет малооблачную и сухую погоду, что приведет к дополнительному ночному охлаждению. Поэтому термометры покажут еще более низкие значения.

26 декабря на территорию Украины с северо-востока пойдет циклон, который ослабит морозы, а также принесет снег и сильный ветер.

Погодные условия в стране остаются холодными и преимущественно сухими сегодня и завтра, отмечает синоптики Наталья Диденко. По ее прогнозу, на Сочельник и Рождество днем температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-7°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -5...-12°. Осадков в эти дни не ожидается, однако уже с 26 декабря на смену морозам придет снег с усилением ветра.

В Киеве на Сочельник и Рождество будет идти морозная погода без осадков, а с 26 декабря синоптики прогнозируют потепление и снег. Таким образом, украинцы могут ожидать короткого перерыва от сильных морозов перед новым циклом холодного и снежного погодного воздействия.

