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Почему взорвался дом в Киеве и массовое нарушение карантина в Британии: новости, которые вы могли пропустить

Ни один человек не получил подозрение по делу о взрыве газа в многоэтажке на Позняках в Киеве, - Геращенко

сегодня, 08:21
Автор:

Виолетта Комаровская
Почему взорвался дом в Киеве и массовое нарушение карантина в Британии: новости, которые вы могли пропустить

Фото: МВД Украины

Причина взрыва в многоэтажке на Позняках

В МВД назвали основную версию причины взрыва в доме на Позняках в Киеве. Предполагают, что во время поверки газовых счетчиков была нарушена технология. Из-за этого и произошла утечка газа, что подтвердили результаты экспертизы. Это, в свою очередь, привело к тому, что погибли 5 человек, а жители 40 квартир потеряли свое жилье. Вместе с тем, пока ни один представитель "Киевгоргаза" не получил официально подозрения, рассказал в эфире программы "Право на власть" замминистра МВД Антон Геращенко. Напомним, что взрыв в киевской многоэтажке прогремел в прошлое воскресенье, 21 июня. За неделю до этого в доме сняли счетчики, а люди жаловались на запах газа. 


ДТП с военной техникой

Колона военной техники попала в аварию под Харьковом. Пострадали двое людей. Произошло ДТП около села Хроли, сообщили в областном управлении Нацполиции. Три новые машины "Новатор" ехали колонной. В какой-то момент один из водителей нарушил безопасную дистанции и протаранил автомобиль, который ехал впереди него. Тот, в свою очередь, въехал в первую машину. Водитель, который спровоцировал аварию, затем не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся еще и с микроавтобусом. Водитель и пассажир последнего сейчас находятся в больнице. 


Взрыв под Тегераном

Мощный взрыв прогремел около иранской военной базы в Тегеране. Об этом сообщило информагентство ААА. По предварительной версии, взорвался некая емкость с газом, после чего начался пожар. Замминистра обороны Давуд Абди уверяет, что жертв нет, а возникший огонь вскоре потушили. Саму военную базу, по словам чиновника, взрывной волной не зацепило. К слову, местные журналисты говорят, что пострадавшие все же могут быть, поскольку видели, как после взрыва на территорию военной базы заезжала скорая помощь с сиренами. 


Массовое нарушение карантина

Сразу полмиллиона британцев проигнорировали правила карантина. Сейчас находится на улице им разрешено, соблюдая дистанцию в два метра. Однако на пляже в городах Борнмут и Сэндбэнкс, похоже, об этом забыли. Отдыхающих там собралось сотни тысяч, пишет Reuters. На подъездах к пляжам образовались пробки, а сами отдыхающие устроили несколько пьяных драк. После себя они оставили на пляже более 30 тонн мусора.


После столь массового нарушения, местная власть решила усилить карантин и ввести дополнительные ограничения на пляжах. В частности, туда отправят больше полицейских. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине нарушителей карантина будут ловить в маршрутках


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