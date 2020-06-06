Почему в Украине увеличивается количество больных коронавирусом: ответ главы Минздрава

Увеличение числа больных коронавирусом в Украине министр здравоохранения Максим Степанов обуславливает несоблюдением рекомендаций Минздрава со стороны граждан. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Как заявил глава Минздрава, тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение – общество довольно легкомысленно отнеслось к рекомендациям министерства, а смягчение карантинных мероприятий восприняло, как полную их отмену.

"Власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. Однако карантин действует до сих пор, - подчеркнул Степанов. – Важно не путать понятие смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше".

При этом, в Минздраве отметили неутешительную статистику в других странах. По словам Степанова, уровень передачи вируса в Германии за последние дни превышает критическое значение, а в Китае – готовятся к новой вспышке инфекции. О начале второй волны, добавил министр, заявили Южная Корея, Бразилия и Индия.

"Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна, - сказал Степанов. - Только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать его активность распространения".

Напомним, за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения коронавирусом в Украине.

Как сообщалось ранее, Минздрав запустил карту коронавирусных закупок.

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