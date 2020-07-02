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Главная Новости Общество события Появилась реакция МВФ на отставку главы НБУ Смолия
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Появилась реакция МВФ на отставку главы НБУ Смолия

Международный валютный фонд прокомментировал решение об отставке главы НБУ Якова Смолия

сегодня, 12:02 comments745
Автор:

Таисия Ерохина
Появилась реакция МВФ на отставку главы НБУ Смолия

В Международном валютном фонде заявили, что независимость центрального банка Украины должна быть сохранена при новом руководителе. Так фонд отреагировал на отставку Якова Смолия, уже бывшего главы Национального банка, который заявил о невозможности выполнения обязанностей в связи с систематическим политическим давлением. Об этом передает Reuters.

Так, в МВФ считают, что под руководством Смолия Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что "независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики". Поэтому в МВФ подчеркнули, что независимость НБУ – центр программы для Украины, которую поддерживает фонд.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в парламент проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Напомним, у Зеленского отреагировали на заявление об отставке Смолия. Так, в пресс-службе Офиса президента сообщили, как будет работать Национальный банк Украины в ближайшее время.


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