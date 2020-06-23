Пир во время пандемии: в Минздраве объяснили, как праздновать свадьбу на карантине

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Праздновать свадьбы во время карантина можно. Но, чтобы не нарушать правила, список гостей придется сократить до 10. Об этом сегодня, 23 июня, во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отдельных правил для свадеб в Министерстве либо в Кабмине не прописывали. Они попадают в категорию массовых мероприятий либо торжеств. Таким образом, максимально в одном месте могут собираться не более 10 человек. И это уже вместе с молодоженами.

"Устраивать свадьбу на 50 человек запрещено. Это невозможно согласно тем правилам, которые мы имеем на сегодняшний день. Подобные мероприятия возможны, только если присутствует на них до 10 человек", - подчеркнул министр.

Если же молодожены решатся пригласить больше гостей, оштрафовать их могут, как и за любое другое нарушение карантина. Напомним, что минимальный размер штрафа на сегодняшний день - 17 тысяч гривен.

К слову, подобные ограничения касаются не только свадеб. Столько же людей максимально могут присутствовать и на поминках. Об этом в Минздраве предупреждали ранее.

Напомним, что адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля. В это время ограничения будут вводиться или отменяться не на всей территории страны одновременно, а в каждом отдельном регионе и в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Сегодня, отметим, количество новых инфицированных коронавирусом в Украине снова выросло. Как изменилось число заболевших, "Комментарии" рассказывали ранее.

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