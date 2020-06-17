Пекин идет на жесткий карантин и масштабный пожар на хмельницкой ферме: новости, которые вы могли пропустить

Пекин на карантине

Пекин уходит на жесткий карантин. В столице Китая зафиксировали самую крупную за последние несколько месяцев вспышку коронавируса. В городе закрывают школы, университеты, детские сады, спортивные и развлекательные заведения. Об этом пишет агенство DPA. Жителям Пекина власти советуют вернуться к удаленному режиму работы, если есть такая возможность. 29 жилых районов, где обнаружили больше всего инфицированных, заблокированы. Нельзя сейчас без веской причины покидать и пределы города. Если же выехать нужно срочно, человек обязан предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Эпицентром новой вспышки коронавируса эпидемиологи считают оптовый рынок "Синьфади".





Пожар на ферме

Из-за непогоды на ферме в Хмельницкой области вспыхнул масштабный пожар. Туда угодила одна из молний. Все произошло на ферме в селе Новолабунь, сообщили в пресс-службе ГСЧС. В частности, огонь охватил помещения для содержания скота. Всех коров работники успели вовремя эвакуировать. Среди персонала травмированных также нет. Пламя уничтожило 1500 квадратных метров и едва не перекинулось на административную постройку. Через 2 часа пожар на ферме удалось потушить.





Огонь на складе вторсырья

А в Днепре загорелся склад вторсырья. Одноэтажное здание вспыхнуло накануне вечером. Огонь охватил около 60 квадратных метров. Спасатели справиться с пламенем смогли достаточно быстро. В течение часа пожар был полностью ликвидирован. Никто из работников склада не пострадал.









Реклама о трансгендере

Известный итальянский бренд DIESEL выбрал Киев для своего нового рекламного ролика. Режиссером стал Франсуа Руселле, который ранее сотрудничал с мировыми знаменитостями: The Rolling Stones, Depeche Mode, Мадонной. Главная героиня - девушка-трансгендерка. Ролик рассказывает о внутреннем и внешнем преображении. "Ролик снят таким образом, будто снимали его на разных локациях, но все это работа художников-постановщиков. Они меняли собственноручно одно и то же место. Каждый кадр снимали под особую песню", - сообщили в компании Family Production, которая была ответственна за съемку.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг обвинили в неприязни к трансгендерам.

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