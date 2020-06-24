kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9669.47

ETH/USD

247.99

LTC/USD

44.50

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Паводок на западной Украине: началась эвакуация
commentss НОВОСТИ Все новости

Паводок на западной Украине: началась эвакуация

Из-за ливней и грозовых дождей на Западе Украины подтоплены около полусотни населенных пунктов

сегодня, 08:59
Автор:

Виолетта Комаровская
Паводок на западной Украине: началась эвакуация

Фото: ГСЧС Украины

Из-за сильных паводков в западных регионах Украины началась эвакуация. Пока спасатели вывозят лишь тех, кто оказался в ловушки после удара стихии. Однако ситуация продолжает ухудшаться и вскоре правоохранители могут развернуть более масштабную эвакуацию. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24".

Дожди на Западе Украины не прекращаются в течение двух недель. Вода в местных водоемах резко поднялась. Уже сейчас затоплены более полусотни населенных пунктов, в частности, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. И пока синоптики дают неутешительный прогноз. Регион и дальше будут накрывать ливни. Поэтому уже сейчас правоохранители начинают готовиться к масштабной эвакуации. В наиболее пораженные области отправили сотни полицейских и спасателей. 

"В ближайшие три дня, по прогнозу Гидрометцентра, будут идти дожди. А значит будут дополнительные осложнения. Мы максимально мобилизуемся в восьми областях, где последствия непогоды самые разрушительные. Ситуация все еще угрожающая, поэтому советуем всем быть очень осторожными и внимательными", - рассказал Варченко. 


В наиболее пораженные стихией населенные пункты также  отправили вертолеты ГСЧС.

"Они помогают спасать людей, эвакуируют животных, а также автомобили, которые были оторваны от дороги, когда паводки размыли дороги", - добавил советник министра. 

Варченко уверяет, что все дома и села, откуда вывозят людей, будут охранять полицейские, чтобы туда не пробрались мародеры. 

"Эвакуацией занимается местная власть вместе со спасателями. Речи идет о сотнях людей из наиболее пострадавших районов, где жителям угрожает опасность", - объяснил Варченко. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за сильных паводков на Западной Украине погибли несколько человек


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/2412-situaciya-ugrozhayushchaya-poyavilis-novye-dannye-o-navodnenii-na-zapade-ukrainy
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!