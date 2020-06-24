Паводок на западной Украине: началась эвакуация

Фото: ГСЧС Украины

Из-за сильных паводков в западных регионах Украины началась эвакуация. Пока спасатели вывозят лишь тех, кто оказался в ловушки после удара стихии. Однако ситуация продолжает ухудшаться и вскоре правоохранители могут развернуть более масштабную эвакуацию. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24".

Дожди на Западе Украины не прекращаются в течение двух недель. Вода в местных водоемах резко поднялась. Уже сейчас затоплены более полусотни населенных пунктов, в частности, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. И пока синоптики дают неутешительный прогноз. Регион и дальше будут накрывать ливни. Поэтому уже сейчас правоохранители начинают готовиться к масштабной эвакуации. В наиболее пораженные области отправили сотни полицейских и спасателей.

"В ближайшие три дня, по прогнозу Гидрометцентра, будут идти дожди. А значит будут дополнительные осложнения. Мы максимально мобилизуемся в восьми областях, где последствия непогоды самые разрушительные. Ситуация все еще угрожающая, поэтому советуем всем быть очень осторожными и внимательными", - рассказал Варченко.





В наиболее пораженные стихией населенные пункты также отправили вертолеты ГСЧС.

"Они помогают спасать людей, эвакуируют животных, а также автомобили, которые были оторваны от дороги, когда паводки размыли дороги", - добавил советник министра.

Варченко уверяет, что все дома и села, откуда вывозят людей, будут охранять полицейские, чтобы туда не пробрались мародеры.

"Эвакуацией занимается местная власть вместе со спасателями. Речи идет о сотнях людей из наиболее пострадавших районов, где жителям угрожает опасность", - объяснил Варченко.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за сильных паводков на Западной Украине погибли несколько человек.

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