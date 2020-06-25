Паводок на западной Украине: ГСЧС огласила штормовое предупреждение

Фото: ГСЧС Украины

Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение на западной Украине, которая уже сейчас страдает от сильного наводнения. Уровень воды в реках Днестр и Тиса будет подниматься и дальше, а сразу несколько сел могут оказаться полностью в воде.

Уже этой ночью уровень реки Днестр резко пошел вверх. Около села Нижний вода поднялась почти на метр. Спасатели предупреждают, что будут новые затопления. В частности, большая вода угрожает селам Петрилов и Долина. Также непроходимыми могут стать автомобильные дороги, которые ведут с Ивано-Франковска в Тернополь и Монастрыриску, а также дорога Петрилов-Устье Зеленое.

В то же время, на реке Тиса уровень воды может подняться почти на полметра.

Больше всего от наводнений сейчас страдают Ивано-Франковская и Черновицкая области. Подтоплены около двухсот сел. Несколько десятков, и вовсе, отрезаны от внешнего мира.

Критическая ситуация сложилась на границе Прикарпатья и Тернопольской области. Там Днестр перелился через Дамбу. Людей из близлежащих населенных пунктов срочно эвакуируют. Спасатели уже отселили более сотни местных жителей.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, когда, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, должны закончиться проливные дожди на Западе Украины.

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