Паводок на Прикарпатье: в Минздраве предупредили об угрозе для здоровья украинцев

Фото: ГСЧС Украины

Паводки на западной Украине могут обернуться сильной вспышкой кишечных заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть". Уже сейчас врачей готовят к борьбе с инфекциями.

Западные регионы, которые вынуждены бороться с последствиями паводков, вскоре могут начать еще одну борьбу - за собственное здоровье. Вода, которая залила сотни сел, - отличная среда для размножения всевозможных кишечных инфекций. Она непроточная и хорошо прогревается, а значит может сработать как инкубатор для различных бактерий. Медики уже готовятся принимать больных с различными расстройствами работы желудочно-кишечного тракта.

"Кроме коронавируса, мы также готовимся к любым возможным вспышкам кишечных инфекций. Это же вода. Все возможно. Если происходит в стране что-то подобное, мы всегда готовим систему", - объяснил Степанов.

Напомним, что больше других от наводнений пострадала Ивано-Франковская область. Полностью или частично затоплены более двухсот сел. Больше чем полтысячи жителей из наиболее пораженных населенных пунктов вывезли.

В Черновицкой области в результате паводков пострадали полсотни сел, во Львовской - 18, в Тернопольской - 4, на Закарпатье - 6.

Также два дня назад на Прикарпатье водой залило больницу, где лечили больных коронавирусом. Где они сейчас, "Комментарии" рассказывали ранее.

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