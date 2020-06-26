kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.06.2020

BTC/USD

9224.77

ETH/USD

232.06

LTC/USD

42.10

НБУ 26.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Паводок на Прикарпатье: в Минздраве предупредили об угрозе для здоровья украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Паводок на Прикарпатье: в Минздраве предупредили об угрозе для здоровья украинцев

Врачи на Прикарпатье готовятся к возможной вспышке кишечных инфекций

сегодня, 12:18
Автор:

Виолетта Комаровская
Паводок на Прикарпатье: в Минздраве предупредили об угрозе для здоровья украинцев

Фото: ГСЧС Украины

Паводки на западной Украине могут обернуться сильной вспышкой кишечных заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть". Уже сейчас врачей готовят к борьбе с инфекциями. 

Западные регионы, которые вынуждены бороться с последствиями паводков, вскоре могут начать еще одну борьбу - за собственное здоровье. Вода, которая залила сотни сел, - отличная среда для размножения всевозможных кишечных инфекций. Она непроточная и хорошо прогревается, а значит может сработать как инкубатор для различных бактерий. Медики уже готовятся принимать больных с различными расстройствами работы желудочно-кишечного тракта. 

"Кроме коронавируса, мы также готовимся к любым возможным вспышкам кишечных инфекций. Это же вода. Все возможно. Если происходит в стране что-то подобное, мы всегда готовим систему", - объяснил Степанов. 

Напомним, что больше других от наводнений пострадала Ивано-Франковская область. Полностью или частично затоплены более двухсот сел. Больше чем полтысячи жителей из наиболее пораженных населенных пунктов вывезли. 

В Черновицкой области в результате паводков пострадали полсотни сел, во Львовской - 18, в Тернопольской - 4, на Закарпатье - 6.

Также два дня назад на Прикарпатье водой залило больницу, где лечили больных коронавирусом. Где они сейчас, "Комментарии" рассказывали ранее. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KAvokLY69fI&t=1s
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!