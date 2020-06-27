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Паводки в Западной Украине: Америка поможет

США выделят Украине деньги на борьбу с паводком

сегодня, 13:50
Автор:

Сергей Медведев
Паводки в Западной Украине: Америка поможет

Власти США отреагировали на стихийное бедствие в западных областях Украины. Правительство Соединенных Штатов Америки выделит 100 тысяч долларов на борьбу с подтоплениями и паводками. Средства будут переданы через фонд USAID. Американское агентство по международному развитию предоставит украинцам финансирование для преодоления последствий гуманитарной катастрофы. Об этом заявили американские дипломаты.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - отметили в посольстве США в Украине.

Напомним, что согласно данным спасателей, по состоянию на утро 27 июня в западных областях Украины из-за непогоды в 180 населенных пунктах подтоплено более трех тысяч домов, остаются затопленными подвалы и приусадебные участки местного населения. Разрушению подверглись автомагистрали, мосты и прочие объекты инфраструктуры.

Как сообщал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины начала расследовать причины разрушительных наводнений на западе Украине по статье "экоцид" Уголовного кодекса Украины. В рамках дела исследуют, как могла повлиять деятельность и бездеятельность должностных лиц на причины катастрофических паводков. Сообщается, что спецслужба зафиксировала массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/671519.html
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