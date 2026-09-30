Пассивность столицы на фоне регионов: как Киев, Львов, Одесса и Харьков строят укрытия во время войны

Вопрос защиты гражданского населения от регулярных воздушных ударов РФ остается главным вызовом украинским мегаполисам. Однако анализ официальных ответов местных властей на журналистские запросы свидетельствует о поразительном контрасте между действиями регионов и столицы. В то время как прифронтовые Харьков и Одесса, а также тыловой Львов отчитываются о масштабном строительстве новых подземных и наземных защитных сооружений, в Киеве за почти пять лет полномасштабного вторжения фактически не была создана новая масштабная инфраструктура для безопасности граждан.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, с 2022 года в фонд защитных сооружений столицы было включено только четыре новостройки: две из них являются противорадиационными укрытиями (ПРУ) в учебных заведениях Дарницкого района, а еще две — сооружениями двойного назначения в Оболонском районе. Никаких масштабных городских проектов подземной защиты реализовано не было.

"В городе Киеве проекты строительства подземных школ и детских садов не реализовывались и не были предусмотрены соответствующими планами", — констатировал в своем ответе директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Что касается первичных (мобильных) укрытий, то по состоянию на сентябрь 2026 года во всем городе установлено только два таких сооружения — одно в Деснянском районе коммунальной формы собственности и одно частное в Оболонском районе. На бумаге финансирование отрасли выглядит солидно (более 6,4 млрд грн за 2022–2025 годы), однако большинство средств прошли мимо капитального строительства, ведь, по словам Ткачука, его ведомство "в течение 2022–2025 годов не было главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на проведение капитальных и текущих".

Совершенно другой подход демонстрирует Харьков, ежедневно находящийся под ударами баллистики и КАБов. Департамент образования Харьковского городского совета сообщил, что город еще в 2023 году запустил всемирно известный бренд "метрошколы", а логическим продолжением стало строительство первой в мире полноценной подземной школы (противорадиационного укрытия) в 2024 году. Благодаря этому в 2025 и 2026 годах в безопасных подземных пространствах Харькова смогли получать образование уже более 28 тысяч учащихся. На эти цели с 2022 года город выделил более 1,129 млрд гривен, из которых более миллиарда уже успешно освоены.

Похожая активность фиксируется и на юге Украины. В Одессе на осень 2026 года на учете состоит 353 защитных сооружения гражданской защиты, а также дополнительно обустроено 943 объекта как простейшие укрытия. Всего в городе действует более 5000 простейших точек убежища.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины исполнительными органами Одесского городского совета осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий", — отмечает и.о. директора Департамента муниципальной безопасности Одессы Александр Полохач.

Он отметил, что для оперативной защиты на улицах город уже смонтировал 11 первичных (мобильных) бетонных укрытий, в том числе в прибрежной зоне (на пляжах Ланжерон, Аркадия, станциях Большого Фонтана), возле зоопарка и на остановках транспорта. Кроме того, до конца 2026 года планируется установить еще 18 таких мобильных блоков. На финансирование этих мероприятий Одесса выделила 1,82 млрд грн, из которых уже профинансировано более 1,3 млрд грн.

Львов также не отстает и активно внедряет европейские архитектурные практики по безопасности. По информации Львовского городского совета, в городе действует более 5100 простейших укрытий, из которых 252 были капитально отремонтированы сугубо в учебных заведениях за средства городского бюджета. Начиная с 2022 года, структурные подразделения и коммунальные предприятия Львова направили на ремонт и обустройство хранилищ более 350,5 млн. гривен.

Особой гордостью города есть инновационные решения в центре города. Недалеко от центра Львова за средства городского бюджета и международного гранта построили уникальное наземное модульное бетонное укрытие "Незламні матусі", рассчитанное на безопасное пребывание беременных женщин и матерей с детьми. Кроме того, в городе запущена масштабная Программа софинансирования ремонта подвалов в жилых многоэтажках, где город покрывает от 70% до 80% всех расходов, стимулируя горожан создавать безопасные просторы в собственных домах.

Сравнительный анализ выполнения работ по безопасности населения

Город Новое строительство защитных сооружений (2022–2026) Установка мобильных (уличных) укрытий Специализированные проекты подземной защиты Программы для населения / Просвещения Киев Всего 4 объекта включены в фонд (2 ПРУ в образовании, 2 сооружения двойного назначения). Только 2 единицы на весь город (1 коммунальный, 1 частный). Полностью отсутствуют. Проекты подземных школ или садов даже не планировались. Общий ремонт существующего старого фонда, капитального строительства почти нет. Харьков Активное возведение новых противорадиационных сооружений. Вопрос мобильных укрытий прорабатывается на маршрутах подвоза учащихся. Первая в мире подземная школа (2024), уникальная сеть "метрошколы". Созданы безопасные пространства для обучения более 28 тысяч школьников. Одесса Продолжается строительство 8 новых объектов коммунальной собственности в медицине и образовании. Уже установлено 11 мобильных укрытий (пляжи, зоопарк, остановки). Плюс 18 по плану. Обустроено 943 новых объекта как самые простые подземные хранилища. Дополнительно развернута сеть из более чем 5000 гражданских точек защиты. Львов Масштабная модернизация. Обновлено 6 больших хранилищ-хабов по конкретным адресам. Создано инновационное наземное модульное укрытие "Незламні матусі". Проектирование подземных паркингов и пространств двойного назначения в новостройках. Отремонтировано 252 укрытия в учебных заведениях. Действует программа софинансирования подвалов (до 80% платит город).

Следует отметить, что лидером по мобильным бетонным укрытиям является город Днепр , где одним из первых был введен такой тип хранилища. Согласно открытым данным, в городе смонтировано 89 таких укрытий на остановках и на улицах города. Портал "Комментарии" отправил соответствующий запрос и в Днепровский городской совет, но получил ответ на отсрочку предоставления информации в связи с необходимостью большего времени на подготовку полного анализа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мэрию Киева обвинили в игнорировании баллистических угроз из-за закупки стеклянных остановок.