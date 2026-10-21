Пашни вместо домов, заводов или торговых центров: почему Госгеокадастр не смог назвать масштабы изменений

Сколько сельскохозяйственных земель в Украине за последние пять лет изменили свое предназначение и могли перейти под жилую застройку, промышленные или коммерческие объекты? Получить общую цифру ответа Госгеокадастра не удалось: ведомство официально сообщило об отсутствии соответствующей информации. Интернет-портал "Комментарии" спрашивал о количестве таких участков, их общей площади, предыдущем и новом назначении, а также распределении по областям.

Пашни

Отдельно портал "Комментарии" просил указать, сколько земель после изменения статуса было передано под жилую застройку, промышленность, коммерческие объекты и другие несельскохозяйственные нужды.

В ответе Госгеокадастр отметил, что не располагает информацией о количестве сельскохозяйственных участков с измененным целевым назначением и площадью земель, которые после этого использовали для других нужд.

Ведомство объяснило, что установление и изменение целевого назначения регулируются статьей 20 Земельного кодекса Украины с учетом переходных положений. В то же время Государственный земельный кадастр содержит сведения о землях, их целевом назначении, ограничениях в использовании и количественных и качественных характеристиках.

Однако, как прямо указано в ответе, программное обеспечение кадастра не имеет функционала для учета и систематизации площадей, целевое назначение которых было изменено.

Это означает, что на основании полученного документа невозможно определить ни общий масштаб таких изменений, ни области, где они чаще всего происходили. Отсутствуют также цифры о земельах, переведенных под конкретные виды застройки.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство агроэкспорта в руках двух товаров: чем Украина больше кормит мир.



