Отставка Смолия: какими могут быть последствия противостояния Нацбанка с властью

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Аргументировал это систематическим политическим давлением. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие могут быть последствия противостояния НБУ и новой власти, которая пытается взять его под контроль.

"Потеря независимости НБУ – худший сценарий для Украины"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач уверен, что потеря независимости НБУ – худший сценарий для Украины.

"Ручное управление экономикой через подконтрольные власти и олигархам СБУ, НБУ, антикоррупционные органы, таможню и налоговую, ProZorro, "инвест няни" – это путь к экономической катастрофе, – предупреждает Андрей Длигач. – Важнейшей красной линией, которую мы как эксперты обозначили для власти, является атака на независимость и профессиональность таких институтов как НБУ".

По словам доктора экономических наук, важным вопросам сейчас является следующий: кто будет назначен вместо Смолия на пост главы НБУ.

"В результате ажиотажа курс может прыгнуть до 50 грн за доллар"

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак уверен, что если на смену Смолию прийдут сторонники "продуктивной" эмиссию, Украину ждут большие проблемы.

"Важно, кто и по какой логике будет управлять монетарной политикой, как будет происходить выпуск дополнительных средств, – отмечает эксперт. – Сейчас НБУ эмитирует гривню, выкупая с рынка доллары в золото-валютные резервы (ЗВР). Это – хороша эмиссия. Гривень становит в обороте всё больше, но под каждую есть ЗВР, есть соответствующим образом подкрепленная валюта. Потому говорит о том, что НБУ "засушивает" экономику, не выпуская гривни, является не корректным. Ели же выпуск денег будет происходить без увеличения ЗВР, то не обеспеченная валютой гривня будет убегать в доллары, которых будет не хватать. После решения о такой эмиссии граждане, банки, иностранцы поймут, что вскоре гривня упадет – и начнут закупать доллар наперед, по пока приемлемому курс. В результате ажиотажа курс может прыгнуть до 50 грн за доллар".

Падение курса гривни приведет, по словам Тараса Козака, к инфляции в районе 20%, а то и выше.

"Импорт, которого у нас довольно много – одежда, обувь, продукты, энергетические товары, – вырастет в цене. Потому что мы покупаем всё это за валюту, которая станет дороже, – поясняет эксперт. – Начнется и рост цен внутренних производителей, потому часть их затрат – это всё тот же импорт, к примеру, нефть, газ и т.д. Мы вернемся в 90-е. Легко раскрутить маховик инфляции. Продавцы, представители сферы услуг будут поднимать цены на продукцию, стараясь опередить инфляцию. Как следствие – разрушится макро-финансовая стабильность, которая у нас есть. И которую мы не ценим, когда она есть".

Еще одним следствием попыток властей взять НБУ под контроль является потеря международной поддержки.

"В меморандуме с МВФ прописано, что украинская власть должна не вмешиваться в работу независимых институтов, включая НБУ, – напоминает Тарас Козак. Слова Смолия о давлении говорят о том, что украинская власть не придерживается своих обязательств. И когда МВФ скажет "ребята – пауза", остановится международная поддержка Украины не только со стороны Фонда, но со стороны других международных партнеров".

Также эксперт предполагает усиление влияния олигарха Игоря Коломойского, воюющего за ПриватБанк или хотя бы за "компенсацию" за этот национализированные ресурс.

"В иностранных судах, в том числе в США, Британии, Швейцарии, Израиле, начинаются с подачи НБУ судебные процессы против Коломойского и его партнеров – по поводу незаконно выведенных средств вкладчиков ПриватБанка за рубеж. И смена НБУ – это потенциальная угроза для честного суда. Есть вероятность, что новое руководство может просто отозвать свои иски", – считает Тарас Козак.

В итоге, подчеркивает эксперт, Украину ждет новый виток обнищания населения, причем основной удар придется по самым бедным слоям. Ну и про дешевые ипотеку, депозиты и кредиты придется забыть.

"Никакого "доллара по сто" не будет"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко подчеркивает, заявление – это ещё не фактическая отставка. Однако, судя по вчерашнему заявлению Офиса президента, ее вероятность изначально была велика.

"И это несмотря на то, что представительство G-7 в Украине было категорически против, а в меморандуме с МВФ прописана "свобода и независимость" НБУ, – напоминает Оксана Чепижко. – На мой взгляд, независимость Нацбанка в сегодняшний реалиях - это такой же миф как и независимость украинских судов".

Эксперт считает вполне объяснимым недовольство "коллективного запада".

"Потому что без контроля над НБУ ты не можешь контролировать страну реально. А значит становишься заложником " доброй политической воли". А она – категория переменчивая, – отмечает Оксана Чепижко. – При этом, безусловно, стоит ожидать попыток Запада оставить всё нынешнее руководство НБУ при власти, различными способами "уговаривая" Банковую. Результат этих "уговоров" мы увидим в ближайшее время. И, думаю, Смолия таки " дожмут", поменяв пока на компромиссную фигуру. Но, естественно, никакого "доллара по сто" не будет. Финансовая ситуация в этом квартале в случае отставки главы НБУ не изменится".

Напомним, появилась реакция МВФ на отставку главы НБУ Смолия. Тем временем, Зеленский принял отставку Смолия.

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