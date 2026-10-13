logo

BTC/USD

83524

ETH/USD

2511.09

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Отсрочки и бронирование под угрозой: омбудсмен раскрыл, что известно о новых правилах мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Отсрочки и бронирование под угрозой: омбудсмен раскрыл, что известно о новых правилах мобилизации

В Украине обсуждают возможное ужесточение требований к отсрочкам от призыва и бронированию работников

13 октября 2026, 12:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине распространяется информация о возможных изменениях законодательства в сфере мобилизации, которые могут затронуть отдельные категории граждан с правом на отсрочку, а также предприятия, бронирующие военнообязанных сотрудников. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию в публикации на своей странице в Facebook.

Отсрочки и бронирование под угрозой: омбудсмен раскрыл, что известно о новых правилах мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По словам омбудсмена, прежде чем говорить о неизбежном ограничении прав граждан, необходимо отделять реальные законодательные инициативы от обсуждений и предположений.

Среди возможных изменений называют пересмотр оснований для получения отсрочки от мобилизации. В частности, обсуждаются дополнительные требования для родителей детей с инвалидностью, граждан, имеющих родственников с инвалидностью, а также людей, которые постоянно ухаживают за членами семьи.

Ещё один вопрос касается бронирования работников. По распространяющейся информации, власти могут пересмотреть критерии признания предприятий критически важными и изменить квоты на бронирование военнообязанных. Особое внимание уделяется предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Однако Лубинец подчеркнул, что речь пока идёт о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе. По его словам, в Офис омбудсмена соответствующий законопроект не поступал.

"Следовательно, я не могу комментировать его как официально полученный документ или формировать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон", — отметил уполномоченный.

Таким образом, на данный момент нет оснований утверждать, что перечисленные ограничения уже вступили в силу или окончательно согласованы. Для появления новых правил необходим предусмотренный законом законодательный процесс.

Пока документ не представлен официально, остаётся неизвестным, какие именно категории граждан могут затронуть изменения, если соответствующие предложения действительно будут внесены на рассмотрение парламента. Поэтому украинцам стоит ориентироваться на официальные решения, а не на неподтверждённые сообщения о новых правилах мобилизации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине могут резко "порезать" бронирование: в Раде раскрыли, кого это коснется в первую очередь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости