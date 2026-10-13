Отсрочки и бронирование под угрозой: омбудсмен раскрыл, что известно о новых правилах мобилизации

В Украине распространяется информация о возможных изменениях законодательства в сфере мобилизации, которые могут затронуть отдельные категории граждан с правом на отсрочку, а также предприятия, бронирующие военнообязанных сотрудников. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию в публикации на своей странице в Facebook.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По словам омбудсмена, прежде чем говорить о неизбежном ограничении прав граждан, необходимо отделять реальные законодательные инициативы от обсуждений и предположений.

Среди возможных изменений называют пересмотр оснований для получения отсрочки от мобилизации. В частности, обсуждаются дополнительные требования для родителей детей с инвалидностью, граждан, имеющих родственников с инвалидностью, а также людей, которые постоянно ухаживают за членами семьи.

Ещё один вопрос касается бронирования работников. По распространяющейся информации, власти могут пересмотреть критерии признания предприятий критически важными и изменить квоты на бронирование военнообязанных. Особое внимание уделяется предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Однако Лубинец подчеркнул, что речь пока идёт о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе. По его словам, в Офис омбудсмена соответствующий законопроект не поступал.

"Следовательно, я не могу комментировать его как официально полученный документ или формировать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон", — отметил уполномоченный.

Таким образом, на данный момент нет оснований утверждать, что перечисленные ограничения уже вступили в силу или окончательно согласованы. Для появления новых правил необходим предусмотренный законом законодательный процесс.

Пока документ не представлен официально, остаётся неизвестным, какие именно категории граждан могут затронуть изменения, если соответствующие предложения действительно будут внесены на рассмотрение парламента. Поэтому украинцам стоит ориентироваться на официальные решения, а не на неподтверждённые сообщения о новых правилах мобилизации.

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