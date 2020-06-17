"Отпирательство бессмысленно", - интернет блогер о доле Медведчука в телеканале "1+1"

Виктор Медведчук

Информация о том, что Виктор Медведчук является совладельцем телеканала "1+1", была в открытом доступе уже несколько лет. Такой аргумент приводит в ответ на реакцию Игоря Коломойского на скандал, возникший вокруг собственников телеканала блогер Денис Петров.

Петров напомнил, что Bolvik Ventures LTD, которую Виктор Медведчук указал в своей декларации, параллельно является одной из компаний, которые владеют "1+1 медиа". Тем не менее автор напоминает позицию Коломойского и самого телеканала, для которых эта информация оказалась новой.

Петров утверждает, что Коломойский знал о том, что Медведчук владеет долей в "1+1 медиа". В подтверждение своих слов он приводит ссылку на статью украинского публициста Александра Зубченко, который еще в 2016 году писал, что у Медведчука есть доля в "1+1 медиа".

"А вот теперь выясняется, что Медведчук владеет долей в "1+1 медиа" еще с 2012 года. Да простой поиск через Google и Facebook показывает, что журналисты писали об этом еще в 2016 году! В доказательство привожу ссылку на статью Александра Зубченко, где он пишет, что у Медведчука с соратниками есть 25 % акций. То есть, эта информация появилась еще три с лишним года назад", - уточняет блогер.





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