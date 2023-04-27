Открыта «охота» на торговцев и нарколаборатории – стартовала акция «Поймай барыгу»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Реальные выплаты за торговцев наркотиками и четкий план по борьбе с незаконным распространением – обещает бизнесмен Егор Левченко. Именно он стоит за нашумевшей акцией "Поймай барыгу – получи кэш". Акция стартует – первого мая вся система начинает работать. Как передает портал "Комментарии", о том, кому будет платить деньги и как планирует победить наркобизнес в Украине, Левченко рассказал в интервью блогеру Стасу Домбровскому.
Акция Поймай барыгу
Ни к политике, ни к власти никакого отношения не имеет – заявил в интервью Егор Левченко. Сейчас он занимается бизнесом за границей и имеем возможность финансировать проекты для Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Несколько месяцев, пока анонс акции "Поймай барыгу" гремел по всей стране, ее инициатор и главный спонсор оставался в тени. Сегодня Егор Левченко заявляет – финансировать ее готов столько, сколько понадобится. И до тех пор, пока не увеличатся хотя вдвое показатели Департамента борьбы с наркотиками.
Бизнесмен уверяет – никакого лимита средств, которые он готов вложить в акцию, нет. И тут же раскрыл подробности того, как будет работать вся схема.
Участники акции смогут заработать и играть в так называемую "рулетку". Тысячу долларов получит тот, благодаря кому удастся поймать закладчика или торговца, у которого полиция выявит у него наркотики "в особо крупных размерах". Чем меньшим окажется изъятый вес, тем меньше будут выплаты. Следующая ступенька – пятьсот долларов и за еще более мелкий вес – двести долларов. Таблицу того, что по закону считается "крупными" и "особо крупными" размерами Левченко уже разместил на сайте.
Деньги будут выплачивать в гривнах, по курсу НБУ на момент задержания. Для этого любому желающему достаточно прийти в ближайший отдел полиции и написать заявление на закладчика или торговца, которого он выявил. Организаторам акции после этого нужно предоставить копию заявление, видеозапись момента его написания в полиции, выдержку из ЕРДР о возбуждении уголовного производства.
Как только закладчика возьмут, рассказывает Левченко, участник сразу же получит деньги от Фонда.
Нажиться с помощью фейков не удастся, предупредил бизнесмен. Штат юристов будет четко проверять всю информацию.
Отдельные условия для тех, готов сдать лабораторию по производству наркотиков. Под прицелом организаторов "Поймай барыгу" — крупные лаборатории, которые производят от десяти и больше килограмм запрещенных веществ. В интервью Домбровскому меценат обещает десять тысяч долларов за лабораторию, которая производит от десяти до тридцати килограмм наркотиков. За объёмы от тридцати и выше килограмм – платить будут двадцать пять тысяч долларов.
Участвовать в акции Егор Левченко пригласил и полицейских. Неофициально это сделать они могут через знакомых, говорит Левченко. Но основного внимания он все же ждет от руководства полиции и больших городов. Все действия участников и организаторов будут исключительно в рамках закона, заявил меценат. Работать организаторы акции "Поймай барыгу готовы под круглосуточным наблюдением правоохранителей.
При этом, сам Левченко уверен: его опыт и идеи могу на самом деле не только помочь в борьбе с распространением опасных препаратов, но и на самом деле свести торговлю до минимума.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ снова начала срывать зерновое соглашение – какую цель преследует враг.
Обсуждения
Новости