Отказались от угощения: Россияне в ТКГ испугались отравления шоколадом со стороны украинской стороны

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Дмитрий Симоненко
Во время очередной
минской встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на
Донбассе, представители Российской Федерации отказались от предложенного украинцами
угощения. О данном курьезном случае сообщает "24 канал" со ссылкой на
выступление заместителя председателя украинской стороны в ТКГ Алексея Резникова
в эфире одного из телеканалов.
Фото: Народная правда
Со слов
чиновника, во время кофе-брейка в переговорах, украинская делегация предложила участникам
делегаций угоститься шоколадом. Российская сторона не оценила такого жеста со стороны
украинцев, и почему-то отказалась от лакомства.
Также вице-премьер сообщил, что украинская сторона старается не контактировать с представителями России в отсутствии французских и немецких коллег.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе признала ОРДЛО территорией Украины.
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