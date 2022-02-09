Отечественный бензин А-98 скоро появится на украинских АЗС: сколько будет стоить литр

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Людмила Слободенюк
На мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в начале февраля был произведен бензин с октановым числом 98. Это произошло впервые в истории отечественной нефтепереработки. Об этом сообщили на сайте частной компании "Укртатнафта", передает портал "Комментарии".
Бензин А-98 цена. Фото из открытых источников
Такие возможности в Украине стали доступны после того, как в 2020 году были запущены установки низкотемпературной изомеризации и заменены установки каталитического риформинга каталитических систем в 2021 году.
Ранее Украине поставляли бензин А-98 из Литвы (примерно 7,5 тысячи тонн в год). Однако 7 февраля этого года Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом. В настоящее время украинские АЗС смогут закупать премиальное топливо у украинского оператора. Цена за литр топлива А-98 составляет около 39 гривен.
Таким образом, ПАО "Укртатнафта" имеет возможность вместе с другим отечественным производителем (АО "Укргаздобыча") полностью удовлетворить спрос в бензинах в Украине в случае наступления соответствующей ситуации.
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