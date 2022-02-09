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Отечественный бензин А-98 скоро появится на украинских АЗС: сколько будет стоить литр

Впервые в истории Украина начала выпускать новую марку бензина

сегодня, 16:22
Автор:

Людмила Слободенюк
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На мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода в начале февраля был произведен бензин с октановым числом 98. Это произошло впервые в истории отечественной нефтепереработки. Об этом сообщили на сайте частной компании "Укртатнафта", передает портал "Комментарии".

Отечественный бензин А-98 скоро появится на украинских АЗС: сколько будет стоить литр

Бензин А-98 цена. Фото из открытых источников

"Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тысяч тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ДСТУ 7687:2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина отвечает жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС ", – сообщили в компании.

Такие возможности в Украине стали доступны после того, как в 2020 году были запущены установки низкотемпературной изомеризации и заменены установки каталитического риформинга каталитических систем в 2021 году.

Ранее Украине поставляли бензин А-98 из Литвы (примерно 7,5 тысячи тонн в год). Однако 7 февраля этого года Беларусь заблокировала поставки А-98 из Литвы в Украину через территорию Беларуси железнодорожным транспортом. В настоящее время украинские АЗС смогут закупать премиальное топливо у украинского оператора. Цена за литр топлива А-98 составляет около 39 гривен.

"В связи с прекращением Республикой Беларусь железнодорожного транзита нефтепродуктов из Литвы в Украину и заявлениями политического руководства Беларуси о возможном прекращении поставок нефтепродуктов белорусского производства в Украину, ПАО "Укртатнефть" сообщает о возможности увеличения переработки нефти на 80%", — добавляют в компании .

Таким образом, ПАО "Укртатнафта" имеет возможность вместе с другим отечественным производителем (АО "Укргаздобыча") полностью удовлетворить спрос в бензинах в Украине в случае наступления соответствующей ситуации.

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Источник: https://ukrtatnafta.com/archives/5264
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