От первой практики к профессиональной мечте: как "Аптека 9-1-1" помогает молодым фармацевтам строить карьеру

Иногда достаточно первой практики, чтобы понять: ты на своем месте. Именно так произошло с Кариной Сташенко из Измаила. Придя в сеть "Аптека 9-1-1", чтобы получить первый практический опыт, она нашла не только работу по специальности, но и команду, поддержку и возможности для профессионального развития.

Карина Сташенко

Карина Сташенко окончила медицинский колледж по фармацевтическому направлению. Выбор профессии был осознанным: девушка хотела работать в сфере здравоохранения, помогать людям и постоянно совершенствовать свои знания. Во время учебы она мечтала стать хорошим специалистом, а практика должна была стать первым шагом к этой цели.

Возможность применить теоретические знания в реальных условиях Карина решила использовать в сети "Аптека 9-1-1". Сначала, признается она, немного переживала: впереди было много нового — знакомство с ассортиментом лекарственных средств, работа с аптечной программой и общение с посетителями.

"Сложнее всего было запомнить ассортимент и научиться работать с аптечной программой. Но мне помогали коллеги и наставники", – рассказывает Карина.

Именно поддержка команды стала одной из причин, почему первое знакомство с аптекой переросло в желание остаться. Коллеги делились опытом, объясняли непонятные моменты и помогали адаптироваться. Особенно важной для молодой специалистки стала поддержка заведующей аптекой, которая всегда готова подсказать и помочь.

Постепенно неуверенность сменилась опытом, а учебные задачи реальными профессиональными навыками. Карина поняла, что хочет развиваться здесь.

"Мне понравились работа, коллектив и возможность развиваться. Я поняла, что хочу приобретать опыт и строить свое профессиональное будущее именно в сети "Аптека 9-1-1" ", — делится фармацевтка.

Сегодня Карина увереннее чувствует себя в профессии. Для нее фармация — это, прежде всего, ответственность, внимательность к потребностям человека и готовность помочь. А студентам, только начинающим свой путь, Карина советует не бояться нового, задавать вопросы и использовать каждую возможность для обучения.

От первого рабочего дня до новых карьерных возможностей

История Карины – пример того, как первая практика может стать началом долгосрочного профессионального сотрудничества. Чтобы таких историй было больше, "Аптека 9-1-1" системно развивает партнерство с учреждениями фармацевтического образования. Компания подписала более 85 меморандумов о сотрудничестве с университетами и профессиональными колледжами. Ее представители встречаются со студентами в разных регионах Украины, знакомят будущих специалистов по современным требованиям профессии и рассказывают о возможностях карьерного роста.

Поддержка не завершается с получением диплома или выходом на первую работу. Образовательная стратегия компании включает адаптацию новых работников, профессиональное обучение, наставничество и развитие управленческих компетенций. Важную роль в этой системе играет комплексная программа "UPTEKA: Академия развития 9-1-1", которая помогает сотрудникам расти в соответствии с их целями и опытом.

Молодые специалисты получают поддержку на старте карьеры и возможность более уверенно интегрироваться в профессию. Опытные работники углубляют знания, развивают лидерские качества и готовятся к новым карьерным вызовам.

Для "Аптеки 9-1-1" развитие команды — это инвестиция не только в профессионализм работников, но и качество фармацевтической помощи и доверие посетителей. Ведь сильная команда начинается с возможности обучаться, поддержанию рядом и вере в то, что каждый может реализовать свой потенциал.