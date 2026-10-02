От Князева до Пашинского: политолог объяснил, почему соглашения с САП работают на государство

Соглашения о признании виновности дают государству то, чего часто не удается достичь в обычном судебном процессе: осужденного высокопоставленного чиновника, возмещения ущерба и доказательства против других участников схем. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя сделку Сергея Пашинского с САП.

Всеволод Князев и Сергей Пашинский

В качестве примера эффективности этого механизма эксперт также приводит дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. По соглашению с САП он получил пять лет реального заключения с конфискацией имущества, а его показания помогли сообщить о подозрении другим судьям ВС.

"Это результат, который следует учитывать в каждой дискуссии о соглашениях: осужден высокопоставленный чиновник и доказательства для расследования действий его возможных сообщников", — отмечает Голобуцкий.

По его словам, коррупционные схемы держатся на взаимном молчании: участники знают, кто договаривался, кто передавал деньги и получал свою долю. Соглашение дает одному из них законный стимул заговорить, а его показания проверяют и подкрепляют доказательствами.

По делу Пашинского, отмечает политолог, к обвинительному приговору добавились обязательства на 1,1 млрд. грн. — 600 млн. грн. возмещения в бюджет и 500 млн. грн. на нужды обороны, а также согласие предоставить обличительные показания. Выполнение этих обязательств, подчеркивает Голобуцкий, теперь должно быть под контролем.

Отдельно эксперт обращает внимание, что производство по Пашинскому насчитывает почти 150 томов, и над ним висел риск истечения сроков давности. При таких условиях сам факт приговора, по мнению Голобуцкого, имеет самостоятельное значение.

В то же время политолог отмечает, что смягчение наказания по соглашению должно быть оправдано конкретным результатом для государства — доказательствами других лиц, возмещением вреда, возвратом активов и своевременным обвинительным приговором.

"САП должна иметь возможность использовать сотрудничество фигурантов, чтобы быстрее добраться до организаторов схем", — считает он.

Эксперт также напоминает, что сделка проверяется судом, а ее неисполнение может стать основанием для отмены приговора по обращению прокурора. Следовательно, оценивать такие договоренности, по его мнению, следует за обоснованностью условий, соизмеримостью смягчения наказания и выполнением обязательств. Именно эти критерии, заключает Голобуцкий, показывают, насколько эффективно САП использовала этот инструмент.

Ранее в САП сообщили, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с бывшим и.о. главы Администрации президента по делу о завладении арестованными нефтепродуктами. САП фамилию осужденного не называла, однако, по данным медиа, речь идет о Сергее Пашинском. Как отметили в САП, речь идет о событиях марта — июня 2014 года, когда осужденный использовал служебное положение, чтобы завладеть арестованными нефтепродуктами, что нанесло государству более 817 млн грн ущерба.

Согласно соглашению, он должен возместить государству 600 млн грн в госбюджет поэтапно в течение 2,5 года с момента вступления приговора в силу, а также перечислить 400 млн грн фонда "Вернись живым" (или обеспечить поставки вооружения на эту сумму) в течение 6 месяцев. Еще 100 млн грн в течение 30 дней он должен перечислить фонду "Сообщество Стерненко". Кроме того, Пашинскому назначили 850 тыс. грн. штрафа и запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления в течение года. Он также согласился предоставить следствию обличительные показания. Конфискацию имущества по делу Пашинского не применили. В случае невыполнения условий соглашения, САП обратится к ВАКС с ходатайством об отмене приговора и рассмотрении дела в общем порядке.