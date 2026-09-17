Осталось всего 6 коек на всю область: Буковина трещит по швам из-за наплыва переселенцев

Черновицкая область оказалась на грани жилищного коллапса для внутренне перемещенных лиц. Как стало известно из официального ответа Черновицкой ОВА на запрос журналистов издания "Комментарии", в настоящее время в регионе официально зарегистрировано 72 126 человек, бежавших от войны.

ВПО на Буковине

Больше всего людей прибыло из Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. При этом резерв временного жилья практически исчерпан.

Из 60 утвержденных мест временного проживания (МТП), которые в общей сложности рассчитаны на 3038 койко-мест, свободными остаются только 6. Не менее остро стоит и вопрос трудоустройства. В 2026 году статус безработного в области получили 1046 переселенцев, однако найти постоянную работу удалось только 227 лицам.

Во власти убеждают, что пытаются решить проблему: на Комплексную программу поддержки и интеграции ВПЛ в 2026 году было выделено 4 млн грн (из которых 3,35 млн грн направят на ремонт помещений, модульные городки и благоустройство). Кроме того, на Буковине действует программа жилых ваучеров для людей, проживавших на оккупированных территориях – по состоянию на сентябрь уже сформировано 402 ваучера, но 83 заявителям отказали.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Одесской области к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов определили 812 "Пунктов несокрушимости". Из них на 1 сентября уже функционируют 458 пунктов, еще 354 подготовлены к открытию. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Также "Комментарии" писали – война, документируемая тысячами: Госархив показал масштаб собранных материалов.



