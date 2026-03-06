Орбан пошел на худший вариант событий: к украинцам обратился с жестким предупреждением

Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное предупреждение для граждан после произошедшего 5 марта инцидента в Будапеште. По данным ведомства, венгерские силовые структуры задержали два инкассаторских автомобиля "Сбербанка", которые перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота в рамках легального соглашения с Австрией. На борту находились семь украинских сотрудников, судьба которых пока неизвестна, а связь с ними отсутствует. Машины, по данным GPS, остаются заблокированными на территории спецслужб.

Фото: из открытых источников

В связи с этим МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности обеспечить безопасность на фоне произвольных действий местных органов власти.

"В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, МИД советует выбирать альтернативные маршруты транзита, которые не проходят по территории Венгрии, и обращает внимание украинского и европейского бизнеса на риски изъятия имущества без надлежащих оснований. Ведомство призывает учитывать эти угрозы при планировании какой-либо деловой деятельности в стране.

Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент "государственным терроризмом и рэкетом" и сообщил, что Украина направила официальную ноту с требованием немедленного увольнения граждан и возврата имущества.

