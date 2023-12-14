Ольга Гутовская рассказала, почему игра в шахматы может стать панацеей во время войны



















Война принесла в нашу жизнь постоянную тревогу. Мы часто просыпаемся от взрывов, беспокоимся о жизни и здоровье наших родных и близких, переживаем из-за неопределенности собственного будущего. И иногда успокоить свои мысли бывает слишком сложно, они бегут впереди нас, не позволяя просто остановиться, выдохнуть и просчитать свои действия. Как информирует портал "Комментарии", об этом мнении известен общественный деятель и юрист, директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская, информирует сайт "ТСН".

Ольга Гутовская

Ольга Гутовская отмечает, что многие из нас уже имеют рецепт, как хотя бы временно спасти свое сознание от страха и отчаяния. Кто-то навещает психолога, кто-то ищет утешение в любимом деле. Это может быть кулинария, рисование и даже игра в шахматы. Кстати, игра в шахматы оказывает очень положительное влияние на психику человека. Она стимулирует мозговую деятельность, успокаивает, помогает сосредоточиться и построить логические ходы. И именно это все можно спроектировать на реальную жизнь. Играя в шахматы, мы научимся упорядочивать собственные действия и просчитывать ситуацию на многие шаги вперед. А это очень важно сейчас, и поможет в сложных ситуациях не паниковать, а действовать с умом.





"Шахматы – одна из самых древних игр, ей примерно 5 тысяч лет. По одному из поверий шахматы были дарованы богами людям, чтобы те почувствовали власть. Шахматы не только развивают аналитическое мышление и терпение… Шахматы, по моему мнению, это мини модель мира", — рассказывает Ольга Гутовская.

Иногда играя в шахматы возникает вопрос: кто добр, а кто зол. Ведь не просто так выбраны два цвета – белый и черный, как добро и зло. Но в жизни не все столь однозначно.

"Только по внешнему виду и каким-то атрибутам я бы не советовала судить о том, человек добрый или злой. Вот, например, в Лондоне есть салон Ferrari. И там консультант будет одинаково относиться к человеку, пришедшему в обычной курточке и спортивном костюме или наряде от Chanel. И мне кажется, что это удачный механизм или алгоритм взаимодействия между людьми. Не стоит судить, в какой цвет раскрашены фигурки, так же не стоит судить человека после того, как он одет. Надо смотреть на ее поступки. С другой стороны, мы часто видим лиц без постоянного места жительства. И, к сожалению, часто общая реакция прохожих будет выглядеть как игнорирование или даже негатив. Хотя кое-кто, конечно, поможет деньгами. Но ведь мы не знаем, почему человек оказался на улице... Так же с фигурами. Все зависит от того кто игрок: будь он добрый или злой", — рассуждает юрист.

Но вернемся к войне, в которой зло абсолютно очевидно. Конечно, это Путин и самая Российская Федерация.

"Я даже возьму на себя смелость сказать, что зло – это сами россияне. Ведь именно они ответственны за действия своей армии на территории Украины. Они не вышли на протесты, не предприняли никаких действий, чтобы остановить это все варварство. Рассказывают, будто они боятся репрессий, будто им промыли мозг… Но в 2013-2014 годах, когда был Евромайдан, разве у нас не было репрессий? Разве не бросали тогда людей за решетку? Разве "Беркут" не расстреливал Небесную сотню? Это все не остановило украинцев. Все равно были многомиллионные митинги и протесты. Россияне же по своим налогам вооружают российскую армию, отправляют своих родных и друзей на фронт. Хорошо, что украинцы их возвращают обратно в пакетах… В то же время, очевидно, что в нашем случае на доске представлены не все игроки. Потому что у Украины есть западные партнеры, есть многочисленные друзья, это обычные люди, которые совершают пожертвования, отправляют нам гуманитарную помощь. Я вот, например, посетила в Дублине центр помощи украинцам, который, кстати, называется "Паляница". Там помогают всем: от детского питания до вещей. Это суперподдержка", – рассказывает Ольга Гутовская.

Между тем, украинская команда на шахматной доске – это суперкоманда.

"В начале войны все говорили, мол, через три дня Кив упадет. Большую часть времени я проживаю в Лондоне. Так вот мои коллеги и друзья говорили, что все закончится через трое суток и нужно эвакуироваться. Но мы украинцы показали, что мы сильный и суперсплоченный народ. Объединились все начиная от бабушек и заканчивая кадровыми офицерами. И дали смелый отпор. Но сейчас нужно помнить, что война продолжается и понимать, как тяжело нашим воинам на фронте", — констатирует известный общественный деятель.



